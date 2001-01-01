Футбол
Анчелотти пожаловался на поведение болельщиков «Фиорентины»Чемпионат вчера в 21:20
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча с «Фиорентиной» (4:3) в стартовом туре чемпионата Италии.
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Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
Обновлено в 00:26
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании в конце августа
Синоптики рассказали, что в Москве во второй половине следующей недели ожидается похолодание.
Обновлено в 00:01
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Обновлено 22 августа в 10:01
Происшествия
«Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей
Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.
Обновлено вчера в 05:00
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Армия и оружие
Япония выразила Южной Корее протест из-за учений у спорных островов
Власти Японии направили по дипломатическим каналам протест Южной Корее в связи с началом Сеулом военных учений в районе оспариваемых островов Такэсима (Токто).
Обновлено в 00:19
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Космос
NASA назвало дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Повторная попытка состыковки корабля «Союз МС-14» с роботом «Федором» с Международной космической станцией (МКС) состоится 27 августа в 6:12 мск.
Обновлено в 00:04
Политика
Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7
Обновлено вчера в 19:43
Космос
«Роскосмос» разработал «броню» для спутников
Госкорпорация "Роскосмос" запатентовала систему защиты спутников от ударов частиц космического мусора.
Обновлено вчера в 20:14
Авто
LADA Vesta получила долгожданные ограничители дверей
АвтоВАЗ оснастил автомобили LADA Vesta новыми ограничителями дверей в рамках промежуточного обновления.
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией
Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.
Обновлено вчера в 23:51
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался боксировать с россиянами
Украинский боксер Александр Усик отказался от поединка против россиянина Андрея Федосова.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Захарова оценила слова Омеляна об украинском флаге во Владивостоке
Обновлено вчера в 03:03
Политика
Зеленский рассказал об утренних SMS о потерях в Донбассе
Обновлено вчера в 09:51
Авто
По мнению Ричарда Хаммонда, Ford Ranger Raptor решит проблему кризиса среднего возраста
В рамках очередной рекламной компании пикапа Ford Ranger Raptor, ведущий передачи Grand Tour высоко оценивает возможности дизельного грузовика, демонстрируя его внедорожные способности.
Обновлено вчера в 06:01
Армия и оружие
КНДР заявила об успешных испытаниях новой ракетной установки
Северная Корея сообщила о проведении успешных испытаний новой ракетной пусковой установки, передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено 23 августа в 09:20
Футбол
Главный тренер «Барселоны»: «Неймар пробуждает большие ожидания»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина
49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Кравчук назвал два главных недостатка Порошенко
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал два главных недостатка экс-главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 19:29
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 04:27
Происшествия
В Красноярске на остановке три пассажира выпали из автобуса
Обновлено вчера в 22:38
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено вчера в 10:09
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:30