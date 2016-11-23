Футбол
Анчелотти пожаловался на поведение болельщиков «Фиорентины»Чемпионат вчера в 21:20
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча с «Фиорентиной» (4:3) в стартовом туре чемпионата Италии.
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Политика
В Кремле отреагировали на возможное приглашение Путина на G7 в США
В Кремле рассмотрят приглашение России на саммит G7 в США.
Обновлено в 03:31
Общество
Экспертиза проверила запись о «быдле и бичевне» в адрес жителей Тулуна
В аудиозаписи, на которой якобы начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбляет жителей пострадавших от паводка районов, нашли признаки монтажа.
Обновлено в 03:49
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
Дети погибли в ДТП с мопедом под Петербургом
Инцидент случился в поселке Будогощь под Петербургом. Сообщается, что мопед въехал в препятствие.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Порошенко призвал Зеленского напомнить Западу о российской «угрозе»
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал Киев напомнить Европе об «угрозе» России.
Обновлено вчера в 23:42
Наука
Ученые назвали самую опасную группу крови
Ученые Гарвардского университета пришли к выводу, что самой опасной группой крови является четвертая (АВ) с отрицательным резус-фактором.
Обновлено в 03:31
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
В Киеве в честь Дня независимости Украины прошло «Шествие достоинства»
"Шествие достоинства" при участии президента Украины Владимира Зеленского прошло в субботу в центре Киева по случаю Дня независимости Украины.
Обновлено вчера в 04:25
Футбол
Тельо отказался переходить в «Краснодар» и «Спартак»
Кристиан Тельо выступающий за испанский "Бетис" отказался переходить в "Краснодар" и "Спартак" в это трансферное окно, утверждает Onda Cero.
Обновлено в 03:29
Единоборства
Ярд госпитализирован после нокаута от Ковалева
Поединок прошел в Челябинске и закончился победой Ковалева нокаутом в 11-м раунде.
Обновлено вчера в 19:11
Единоборства
Однорукий боец удушил соперника в дебютном бою в Bellator
Бой прошел в рамках турнира Bellator 225 в США. Уже в первом раунде Ньюэлл провел удушающий прием и заставил соперника сдаться.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Армия и оружие
Япония выступила против военных учений Южной Кореи у спорных островов
В воскресенье, 25 августа, агентство Kyodo сообщило о высказанном протесте правительством Японии в адрес Южной Кореи в связи с проводимыми военными учениями у островов Такэсима (Токто), на которые претендует Токио.
Обновлено в 02:27
Политика
Захарова ответила Киеву на слова о флаге Украины над Владивостоком
В МИД России заявили, что высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о том, что над Владивостоком, как 100 лет назад, вскоре поднимется украинский флаг, "не столько глупо, сколько чудовищно".
Обновлено вчера в 07:29
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Космос
«Союз МС-14» с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС
Отправившийся в четверг к МКС транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту не смог пристыковаться к станции в назначенное время.
Обновлено вчера в 02:23
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Здоровье
Назван ранний симптом рака поджелудочной железы
Обновлено в 00:38
Происшествия
В Москве таксист расстрелял пьяного пассажира с ножом
В ночь на воскресенье в Москве на улице Большая Дмитровка произошел конфликт водителя такси с пьяным пассажиром с ножом.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Американское издание National Interest составило топ-5 самых лучших и смертоносных переносных пулеметов в мире.
Обновлено в 00:44
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Футбол
Тренер «Зенита» назвал причину поражения от «Уфы» в седьмом туре РПЛ
Тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Симутенков прокомментировал поражение команды от «Уфы» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью
Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.
Обновлено вчера в 11:52
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
СМИ узнали о планах Джонсона «удешевить» Brexit на 30 млрд фунтов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен выплатить Евросоюзу не 39 млрд фунтов, а 9 млрд отступных в случае реализации Brexit без сделки, сообщает The Mail on Sunday.
Обновлено в 04:00