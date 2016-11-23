Футбол

Анчелотти пожаловался на поведение болельщиков «Фиорентины»Чемпионат вчера в 21:20

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Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча с «Фиорентиной» (4:3) в стартовом туре чемпионата Италии.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Один из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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