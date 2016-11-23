Футбол
Анчелотти пожаловался на поведение болельщиков «Фиорентины»Чемпионат вчера в 21:20
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча с «Фиорентиной» (4:3) в стартовом туре чемпионата Италии.
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Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.
Обновлено вчера в 14:34
Космос
День рождения операционной системы Linux
Работа началась в апреле 1991 года, однако, днём рождения системы принято считать 25 августа, когда Торвальдс отправил сообщение членам группы энтузиастов, интересующихся проектом Minix, в котором рассказал о начале работы над собственной операционной системой.
Обновлено вчера в 18:17
Единоборства
Минаков нокаутировал Джонсона на турнире Bellator
Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 225 в Бриджпорте (США).
Обновлено в 01:08
Кино
Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль
На фотографии изображена Эмма Стоун в роли Круэллы Де Виль с фирменной черно-белой прической, темными тенями над глазами, а также одетая в черную кожаную клетчатую куртку.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
МИД РФ ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой
В США миллионы заключённых, из которых свыше 50 человек — граждане России, многие болеют. Отпускайте, — говорится в сообщении МИД РФ.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7
Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич считает, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на G7 вместо РФ Украину направлено на накаливание русофобии на саммите, при этом линия поведения ЕС остается антироссийской.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
Обновлено в 01:44
Политика
В Абхазии начались выборы президента
В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Наука
Медики выявили первый симптом рака поджелудочной железы
Обновлено в 02:28
Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено 23 августа в 14:47
Политика
Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией
Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.
Обновлено вчера в 23:51
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отменила спектакли после слухов о раке мозга
В СМИ появилась информация о тяжелом заболевании актрисы. В сети появилась информация, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 04:27
Футбол
«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»
Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа».
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Трамп может разрешить Ирану продавать небольшие объёмы нефти
По информации агентства Bloomberg, Ирану, в соответствии с планом, могут разрешить продавать некоторые объёмы нефти в обмен на ряд серьёзных обязательств.
Обновлено в 01:41
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Политика
Зеленский и Джонсон обсудили возможность возвращения России в G8
У президента Украины и премьер-министра Великобритании состоялся телефонный разговор. Это сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
Обновлено 22 августа в 08:52
Происшествия
В Екатеринбурге пьяный водитель протаранил четыре машины
Обновлено в 01:59
Политика
Депутат Европарламента заявил о бесполезности G7 без России
Депутат Европарламента Тьерри Мариани высказался о важности участия России в формате саммита "Большой семерки".
Обновлено вчера в 20:30
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:12
Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллара
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено 23 августа в 21:12
Космос
Повторную стыковку «Союза» с МКС решили перенести
24 августа "Союз МС-14" с роботом Федором на борту не смог выполнить стыковку в запланированное время с МКС.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Здоровье
Комары несут смертельную лихорадку в Ярославль
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина
49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.
Обновлено вчера в 14:32
Происшествия
Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Гол Зе Луиша помог «Порту» обыграть на выезде «Бенфику»
В матче третьего тура чемпионата Португалии "Порту" на поле стадиона "Да Луш" в Лиссабоне обыграл местную "Бенфику" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились экс-нападающий "Спартака" Зе Луиш и Мусса Марега, забившие на 22-й и 86-й минутах соответственно.
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42