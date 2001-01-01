Футбол
Анчелотти подтвердил переговоры «Наполи» с Пепе и ХамесомЕвро-футбол.ру вчера в 13:16
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал возможные трансферы вингера "Лилля" Николя Пепе и полузащитника мадридского "Реала" Хамеса Родригеса.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:40, Вашингтон
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Правительство РФ выделит более 15,5 млрд рублей пяти регионам
Правительство РФ дополнительно выделит более 15.5 млрд рублей на поддержку пяти регионов Дальнего Востока.
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Политика
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Специальный представитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против Москвы из-за поддержки венесуэльского правительства, однако пока не знает, какие именно ограничения будут применены.
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Общество
Американскую журналистку восхитил московский «Макдоналдс»
Обновлено вчера в 15:13
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Беспроводные имплантаты позволили пациентам управлять протезом руки
Впервые беспроводные имплантаты позволили одноруким пациентам управлять протезом руки, которая ампутирована выше локтя.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Моряки с задержанного СБУ российского танкера прилетели в Москву
Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено вчера в 21:11
Футбол
«Эвертон» опубликовал проект нового стадиона
«Эвертон» представил дизайн нового стадиона клуба. Вместимость арены составит 52 тысяч мест и может быть увеличено до 62 тысяч мест.
Обновлено вчера в 20:05
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Согласно новому отчёту Ассоциации солнечной энергетики (SEIA), Apple вышла на первое место в США по имеющимся мощностям для производства солнечной энергии, опередив Amazon и Target. forbes.com Ассоциация отслеживает использование солнечной энергии в течение последних семи лет и утверждает, что никогда прежде технологическая фирма не была на первом месте в её рейтинге.
Обновлено вчера в 11:05
Армия и оружие
Трамп прокомментировал пуски северокорейских ракет
Президент США Дональд Трамп не видит ничего страшного в проведенных накануне Северной Кореей пусках ракет.
Обновлено в 00:09
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Помпео: США по-прежнему планируют выйти из ДРСМД 2 августа
США по-прежнему планируют выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 августа, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
Все детские медицинские учреждения в Санкт-Петербурге будут переведены на систему электронных медицинских карт до конца 2020 года, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Авто
Названы самые популярные в РФ китайские автомашины
Обновлено вчера в 03:28
Общество
В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за паводка
Режим чрезвычайной ситуации введён в Амурской области из-за паводка, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Экономика
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Всего было опрошено 1,5 респондентов. Отмечается, что около 25% участников опроса почти не нуждаются в дополнительных средствах.
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Обновлено вчера в 06:03
Музыка
Пресс-конференция перед фестивалем «ЖАРА» состоялась в Баку
Пресс-конференции по случаю начала фестиваля "ЖАРА" состоялась в Баку.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено 24 июля в 05:48
Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada
Обновлено вчера в 04:38
Транспорт
ГИБДД отложила выдачу новых автомобильных номеров на год
Решение о переносе срока начала выдачи номеров нового образца было принято после обращений ГИБДД в Росстандарт.
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Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Политика
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:48
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в своем первом матче Лиги Европы
Футболисты тульского "Арсенала" проиграли свой первый еврокубковый матч в истории, уступив на своем поле бакинскому "Нефтчи" в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Украина придумала замену российскому газу
Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Палестина приостановила все соглашения с Израилем
Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил о приостановке действия всех договоренностей с Израилем.
Обновлено вчера в 21:56