Футбол
Анчелотти подтвердил интерес «Наполи» к Николя ПепеСпорт-Экспресс вчера в 19:39
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти признался, что хочет видеть в команде нападающего "Лилля" Николя Пепе. Ранее стало известно, что французский клуб отказал "Манчестер Юнайтед".
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Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Обновлено в 02:59
Политика
Мединский рассказал об увеличении доходов музеев в России
Министр культуры России Владимир Мединский сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что за последние шесть лет музеи в стране посетили более 150 млн человек, а внебюджетные доходы музеев выросли в 2,5 раза.
Обновлено в 07:48
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Россиянин получил срок за твит о теракте в архангельском офисе ФСБ
Гарнизонный военный суд Самары приговорил к году колонии 23-летнего жителя Тольятти Александра Довыденкова из-за твита про теракт в приемной УФСБ в Архангельске.
Обновлено в 07:22
Здоровье
Стало известно, когда рассеется дымка над Алтайским краем
Дымка над Алтайским краем начнет рассеиваться в начале следующей недели.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Подмосковье столкнулись два теплохода
В Московской области столкнулись теплоходы "Новокуйбышевск" и "Нижний Новгород".
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся банный комплекс
Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса на улице МОПРа, 1 - по предварительным данным, его площадь составила 300 квадратных метров.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В Сирии за десять дней погибли более 450 мирных жителей
Свыше 450 мирных жителей погибли в Сирии за 10 дней, в том числе более 100 человек погибли из-за авиаударов в провинциях Идлиб и Алеппо, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в пятницу.
Обновлено в 07:02
Гаджеты
Creoqode Lyra — портативная консоль, опоздавшая к лету
Обновлено вчера в 05:42
Общество
Мусульмане Екатеринбурга помолятся о строительстве мечети вместе
Мусульмане Екатеринбурга соберутся вместе, чтобы помолиться о соборной мечети.
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Хабаровском крае после инцидента с дракой задержана директор лагеря
В Хабаровском крае задержана директор детского лагеря, в котором ребёнок в ходе драки получил травмы.
Обновлено в 07:52
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Космос
Роскосмос придумал новый вариант ремонта в дальнем космосе
«Эксперименты должны быть связаны с кислородом, полной регенерацией воды, регенерацией тканей, возможностью проведения какого-то хирургического вмешательства при заболеваниях, с возможностью ремонта отдельных изделий станции за счет 3D-принтеров, аддитивных технологий», – цитирует его РИА «Новости».
Обновлено в 07:12
Политика
Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Аушвица
Президента России Владимира Путина пригласят в Польшу на памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения нацистского концлагеря Аушвиц в начале 2020 года, сообщил в эфире Польского радио пресс-секретарь польского лидера Блажей Спыхальский.
Обновлено в 04:34
Происшествия
В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами
Охрана Мосгоризбиркома вынесла накануне диван, на котором в этот момент сидела оппозиционер Любовь Соболь, для того чтобы «вытряхнуть клопов и паразитов».
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Политика
Объявлены итоговые данные по выборам в Верховную раду
На Украине 21 июля прошли Внеочередные выборы в Верховную раду. Явка избирателей составила 49,84 процента.
Обновлено в 03:30
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Лечебно-исправительную колонию уничтожат на Урале
В Свердловской области планируют уничтожить лечебно-исправительную колонию ЛИУ-58, которая находится в 100 км от города Ивдель.
Обновлено в 06:33
Политика
Путин поручил Голиковой разобраться с зарплатами в здравоохранении
Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой поручил ей представить к началу августа предложения по развитию первичного звена здравоохранения.
Обновлено вчера в 18:45
Экономика
Крымский рекорд: отдых подешевел, желающих все больше
Обновлено в 05:53
Общество
В Брянске парня наказали за прыжки со скакалкой на Кургане
Обновлено в 07:33
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
Обновлено вчера в 16:03
Спорт
Юлия Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Россиянка Юлия Ефимова завоевала медаль высшего достоинства, выиграв заплыв на 200 м брассом на проходящем в корейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 08:03
Культура
На «Тавриде» научат снимать веб-сериалы
Обновлено в 07:23