Футбол

Анчелотти подтвердил интерес «Наполи» к Николя ПепеСпорт-Экспресс вчера в 19:39

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти признался, что хочет видеть в команде нападающего "Лилля" Николя Пепе. Ранее стало известно, что французский клуб отказал "Манчестер Юнайтед".
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