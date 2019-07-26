Футбол
Анчелотти подтвердил интерес «Наполи» к Николя ПепеСпорт-Экспресс вчера в 19:39
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти признался, что хочет видеть в команде нападающего "Лилля" Николя Пепе. Ранее стало известно, что французский клуб отказал "Манчестер Юнайтед".
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Политика
Посольство США на Украине оценило задержание российского танкера
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера украинской стороной.
Обновлено в 07:23
Экономика
В России резко подорожают сладости
В России могут возрасти цены на кондитерские изделия. Виной всему – повышение НДС на пальмовое масло, которое произойдет через полгода.
Обновлено в 02:09
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Политика
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Политика
Напавший на Порошенко националист объяснил свой поступок
Обновлено в 00:59
Политика
Турция может отказаться от покупки самолетов Boeing
Власти Турции могут отозвать заказ на поставку самолетов американской компании Boeing на фоне напряженности в отношениях с США.
Обновлено в 09:03
Авто
Производство Tesla Model Y стартует осенью следующего года
Американская компания подтвердила, что производство нового электрического кроссовера начнется уже через год.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Замгубернатора Ростовской области отпущен из СИЗО под домашний арест
Ростовский областной суд отпустил заместителя губернатора Ростовской области по ЖКХ, строительству и архитектуре Сергея Сидаша, обвиняемого в превышении полномочий из СИЗО под домашний арест, сообщает пресс-служба суда.
Обновлено в 08:30
Общество
Больше семей смогут получить детские пособия
Семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, смогут оформить пособие на первого и второго ребенка.
Обновлено 24 июля в 10:04
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Наука
В России разработали светофор, проецирующий «лазерную стену»
Обновлено в 08:27
Спорт
Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Sohu: российские Ту-160 влепили НАТО пощечину над Балтикой
Отмечается, что речь идет о двух бомбардировщиках Ту-160, которые Россия направила в воздушное пространство над Балтийским морем.
Обновлено в 09:24
Футбол
«Зенит» предложил «Уфе» 1 млн евро за Кругового
«Зенит» предложил «Уфе» 1 млн евро за защитника Данила Кругового, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:21
Космос
Теорию относительности Эйнштейна подтвердили ученые
Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
Обновлено в 03:33
Политика
Раскрыта сделка Зеленского с США по новому премьеру Украины
Союз блогеров Украины опубликовал копию письма директора регионального направления World Bank Сату Кахконен спецпредставителю США по Украине Курта Волкера, в котором раскрывается факт наличия договоренностей президента Украины Владимира Зеленского с американской стороной по кандидатуре украинского премьер-министра.
Обновлено в 06:58
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено в 07:43
Музыка
Бузова показала разбитую ногу после падения на сцене в Баку
Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови из-за падения на сцене в Баку.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Россиянина отправили в колонию за твит
Самарский гарнизонный военный суд приговорил жителя Тольятти Александра Довыденкова к году колонии за пост в твиттере.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал «постельное» фото с Аллой Пугачевой из Юрмалы
Пугачева вместе с супругом и детьми находятся на отдыхе в Юрмале, откуда публикуют массу снимков и видео.
Обновлено в 06:42
Гаджеты
Apple покупает часть Intel за 1 млрд долларов
Как и ожидалось, Apple и Intel объявили о подписания соглашения, в соответствии с которым Apple приобретет «большую часть бизнеса Intel, связанного модемами для смартфонов».
Обновлено вчера в 17:13
Экономика
Россия и Китай начали вытеснять доллар
Доля доллара в оплате Китаем российских товаров и услуг впервые упала ниже 50 процентов.
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Представлены подставки Sharkoon Pure и Power, высвобождающие место под монитором
Обновлено в 04:28
Происшествия
Олимпийскую спортсменку поймали с 50 кг наркотиков
Голландская бегунья Мадия Гафур попалась с 50 килограммами запрещенных веществ, сообщает Sport1.
Обновлено в 08:26
Экономика
Банк «Русь» заявил о намерении подать иск о банкротстве UTair
Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» планирует обратиться в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа с заявлением о признании банкротом авиакомпании UTair.
Обновлено в 09:23
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся банный комплекс
Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса на улице МОПРа, 1 - по предварительным данным, его площадь составила 300 квадратных метров.
Обновлено в 07:05
Общество
Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина»
Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".
Обновлено в 08:18