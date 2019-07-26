Футбол
Анчелотти подтвердил интерес «Наполи» к Николя ПепеСпорт-Экспресс вчера в 19:39
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти признался, что хочет видеть в команде нападающего "Лилля" Николя Пепе. Ранее стало известно, что французский клуб отказал "Манчестер Юнайтед".
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:46, Вашингтон
Происшествия
Задержан убийца женщины на детской площадке в Подмосковье
Обновлено вчера в 18:34
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,25 процента годовых, говорится на сайте регулятора.
Обновлено в 06:37
Политика
Запуск первой нитки «Турецкого потока» планируется с января 2020 года
Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Обновлено в 06:25
Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Общество
В Росстате указали регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, средняя зарплата учителей в России составляет 45,6 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 14:20
Технологии
Создан инструмент для комплексного анализа блокчейн-платформ
Результаты анализа могут быть полезны: - разработчикам для выбора конкретной платформы распределенных реестров и создания приложений, - аналитикам рынка для оценки перспектив развития платформ, - тем, кто хочет внедрить распределенные реестры в производство и бизнес, - создателям и распространителям криптовалют.
Обновлено в 05:20
Политика
Сенат США снова обнаружил вмешательство России в выборы
В докладе подчеркивается, что комитет «располагает неопровержимыми уликами», позволяющими утверждать, что «правительство России разрабатывало и использовало средства для вмешательства в выборы 2016 года, включая подрыв доверия к демократическим институтам в США и процессу голосования».
Обновлено в 04:45
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты должны обнародовать до 5 августа включительно.
Обновлено в 02:53
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено 24 июля в 12:47
Авто
Suzuki рассказала о новом внедорожнике Suzuki Jimny для РФ
Презентация автомобиля в нашей стране состоится 1 августа, об этом сообщает портал «АвтоВзгляд» со ссылкой на представительство японской марки.
Обновлено вчера в 14:37
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Авто
В ноябре представят новую Kia Optima
Компания KIA определилась со временем и местом премьеры следующей генерации бизнес-седана Optima.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Британский регулятор оштрафовал RT на 200 тысяч
Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал телеканал RT на сумму 200 тысяч фунтов стерлингов, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 05:29
Общество
Рогозин пожаловался на мешающую строить космодром Восточный погоду
Погодные условия затрудняют строительство второй очереди космодрома Восточный.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22
Политика
В Австрии объявили в розыск россиянина, подозреваемого в работе на ГРУ
По версии правоохранительных органов страны, мужчина склонил отставного австрийского полковника к выдаче гостайны МВД Австрии объявило в розыск 65-летнего россиянина Игоря Егорова, которого подозревают в тайной деятельности в пользу главного разведывательного управления (ГРУ).
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Эрдоган рассказал о планах Турции по использованию С-400
Турция намерена приступить к использованию ЗРК С-400 весной следующего года, заявил в ходе выступления в Анкаре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 06:32
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Космос
Маск выложил видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship
Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter видео «прыжка» прототипа космического корабля Starship, который в будущем будет совершать межпланетные пилотируемые полеты.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Собчак ответила Шнурову откровенным видео
Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 03:57
Экономика
На черном рынке появились списки любимых банкоматов клиентов
С начала года стоимость выписки по счету клиента банка за месяц подорожала с 2 тысяч до 15 тысяч рублей, говорится в исследовании.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Актриса Инна Чурикова все еще находится в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 04:55
Кино
Рязанский актер снялся в сериале Тины Канделаки «Порно»
Обновлено в 04:41
Политика
Механик задержанного Украиной танкера рассказал о действиях СБУ
Механик задержанного Украиной танкера Neyma Сергей Карпов рассказал, что сотрудники СБУ во время задержания вели себя корректно, не прибегая к грубости и применению силы, пишет ИА REGNUM.
Обновлено в 02:35
Экономика
Названа стоимость страхования жилья от ЧС в регионах РФ
В список регионов, где будет запущена пилотная программа страхования жилья, включены следующие: Санкт-Петербург и Ленобласть, Подмосковье, Новосибирская, Свердловская, Тюменская, Тверская, Омская, Белгородская области, Прикамье.В январе распространялась информация, что страхование жилья от ЧС обойдется россиянам порядка 150 рублей в месяц.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Мужчину ударили ножом в шаверме в Петербурге
Мужчину ударили ножом в шаверме на бульваре Красных Зорь в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:29