Футбол

Анчелотти подтвердил интерес «Наполи» к Николя ПепеСпорт-Экспресс вчера в 19:39

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти признался, что хочет видеть в команде нападающего "Лилля" Николя Пепе. Ранее стало известно, что французский клуб отказал "Манчестер Юнайтед".
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Анчелотти подтвердил интерес «Наполи» к Николя Пепе

Спорт-Экспрессвчера в 19:39

Президент «Лилля»: «Наполи» предложил 80 миллионов евро за Пепе, нас это устраивает»

Матч ТВ06:13

Президент "Лилля": "Наполи" предложил за Пепе 80 млн евро"

Евро-футбол.ру07:13

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Sport24.ru05:11

У «Наполи», «Интера» и «МЮ» есть договоренности с «Лиллем» о трансфере Пепе

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Анчелотти: «Я встречался с агентами Пепе»

Soccer.ruвчера в 13:20
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 11:16, Вашингтон
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