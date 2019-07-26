Футбол

Анчелотти подтвердил интерес «Наполи» к Николя ПепеСпорт-Экспресс 25 июля в 19:39

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти признался, что хочет видеть в команде нападающего "Лилля" Николя Пепе. Ранее стало известно, что французский клуб отказал "Манчестер Юнайтед".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ливерпуль», «Наполи», «Интер» и «Арсенал» согласовали с «Лиллем» трансфер Николя Пепе

Sport24.ruвчера в 05:11

Президент «Лилля»: «Наполи» предложил 80 миллионов евро за Пепе, нас это устраивает»

Матч ТВвчера в 06:13

У «Наполи», «Интера» и «МЮ» есть договоренности с «Лиллем» о трансфере Пепе

Sports.ru25 июля в 17:45

«Наполи», «Интер» и «МЮ» интересуются Николя Пепе

Чемпионат25 июля в 23:38

Анчелотти подтвердил интерес «Наполи» к Николя Пепе

Спорт-Экспресс25 июля в 19:39

Президент "Лилля": "Наполи" предложил за Пепе 80 млн евро"

Евро-футбол.рувчера в 07:13

Анчелотти: «Я встречался с агентами Пепе»

Soccer.ru25 июля в 13:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой

Обновлено вчера в 10:58
Наука

Ученые разработали систему опреснения воды на солнечной энергии

Обновлено в 14:48
Политика

Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.
Обновлено в 13:32
Единоборства

Вдова Дадашева нашла виновного в гибели мужа

Обновлено в 14:55
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Происшествия

Полиция сообщила о 3,5 тыс. участников митинга в Москве

«В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:09
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Религия

В Киеве крестный ход канонической церкви собрал триста тысяч человек

Около трехсот тысяч верующих приняли участие в крестном ходе Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, прошедшем в Киеве в честь Дня крещения Руси.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 15:13
Происшествия

Петербуржец получил выстрел в лицо и лишился дорогого велосипеда

В субботу, 27 июля, в Большом Казачьем переулке неизвестный злоумышленник выстрелил в лицо молодому велосипедисту, отобрал у юноши двухколёсный транспорт и уехал на нём к набережной Фонтанки.
Обновлено в 11:11
Общество

Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод

Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено в 05:29
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» удалён. НТВ грозит судом

Повышенное внимание к трейлеру российского телесериала «Чернобыль», который будет показан на НТВ, не осталось без внимания канала.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Аниту Цой увезли с фестиваля «Жара» на скорой помощи

Как стало известно, Аниту Цой увезли с бакинского фестиваля "Жара" на скорой помощи.
Обновлено вчера в 15:39
Футбол

«Зенит» победил «Оренбург» в матче молодежного первенства России

Обновлено в 11:15
Политика

Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников

Обновлено в 12:06
Происшествия

Смерть Ильи Обихода: на Украине нашли труп «врага» Пашинского со следами пыток

В пятницу, 26 июля, в лесополосе в районе населенного пункта Липляли в Житомирской области было обнаружено тело 23-летнего жителя Коростеня Ильи Обихода по прозвищу Француз, передает "Российский Диалог" со ссылкой на телеграмм-канал украинского издания "Обозреватель".
Обновлено в 12:37
Происшествия

В СК допросили главреда «Дождя»

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве допросили в субботу главного редактора «Дождя» Александры Перепеловой, сообщает сайт телеканала.
Обновлено в 16:10
Политика

Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию

Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 05:14
Футбол

Кононов подтвердил, что Мельгарехо покинет «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что Лоренсо Мельгарехо покидает клуб.
Обновлено в 13:42
Политика

Украинцы разозлились из-за фото Зеленского с пляжа

Ранее сообщалось, что Зеленский выложил фото с пляжа в компании полуголых мужчин.
Обновлено в 11:35
Экономика

Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий

Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.
Обновлено вчера в 07:22
Общество

В Приамурье из-за паводка эвакуировали почти 1 тыс. человек

Около 980 человек эвакуированы в Амурской области, где объявлен режим ЧС из-за паводка, сообщила в субботу журналистам пресс-служба регионального главного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол

Тамбов — Спартак 2:0

В Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» стартовал футбольный матч между «Тамбовом» и московским «Спартаком».
Обновлено в 09:30
Политика

Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера

Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие

Украинский самолёт был атакован турецким беспилотником Bayraktar TB2

Несмотря на достаточно тесные отношения между Украиной и Турцией, стало известно о том, что турецкий беспилотный ударный летательный аппарат "Bayraktar TB2" предпринял попытку уничтожить один из украинских военно-транспортных самолётов Ил-76ТД, зафрахтованный Ливийской национальной армией для переброски вооружения и боеприпасов (предположительно из ОАЭ – прим. ред.).
Обновлено в 12:45
Происшествия

Жена Мамаева: отец Паши забрал все деньги, муж сказал продать машину

На Пашину просьбу вернуть деньги семье ответил: «Выйдешь — заберёшь».
Обновлено в 07:35
Космос

Астрономы нашли умирающего двойника Солнца

Группа астрономов наблюдают за гибелью престарелой звезды в созвездии Малой Медведицы.
Обновлено 25 июля в 12:45
Происшествия

Из Оки подняли тела двух погибших при крушении гидросамолета

"Водолазы извлекли из гидросамолета тела двух погибших и подняли их на поверхность", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 14:07
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косово

Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание самопровозглашенной республики Косово.
Обновлено в 06:08
Космос

NASA объяснило причину возникновения на Земле частых землетрясений

Возникновение частых землетрясений может быть связано с отдалением Луны от планеты, что сказывается на скорости вращения.
Обновлено в 04:40
ещё по теме
Николя Пепе
Ивуарийский футболист
Ивуарийский и французский футболист, нападающий клуба «Лилль» и сборной Кот-д’Ивуара.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное