Футбол
Анчелотти подтвердил интерес «Наполи» к Николя ПепеСпорт-Экспресс 25 июля в 19:39
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти признался, что хочет видеть в команде нападающего "Лилля" Николя Пепе. Ранее стало известно, что французский клуб отказал "Манчестер Юнайтед".
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«Ливерпуль», «Наполи», «Интер» и «Арсенал» согласовали с «Лиллем» трансфер Николя Пепе
Sport24.ruвчера в 05:11
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:15, Вашингтон
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