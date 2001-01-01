Футбол

Анчелотти подтвердил интерес «Наполи» к нападающему «Лилля» ПепеProstoProSport 00:14

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что хотел бы видеть в своей команде ивуарийского нападающего «Лилля» Николя Пепе.
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