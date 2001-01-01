Футбол
Анчелотти по телефону пытался убедить Икарди перейти в «Наполи»Soccer.ru 07:05
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти лично пытается переманить нападающего «Интера» Мауро Икарди в свой клуб. По информации источника, наставник неаполитанцев несколько раз созванивался с аргентинским форвардом, пытаясь убедить его присоединиться к «Наполи».
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СМИ: Икарди хочет в «Ювентус», его жена настаивает на переходе в «Наполи»
RT на русском10 августа в 18:00
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