Футбол
Икарди может продолжить карьеру в «Монако»Спорт-Экспресс вчера в 17:53
"Монако" проявляет интерес к нападающему "Интера" Мауро Икарди, утверждает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, ссылаясь на Sky Sport. По информации источника, монегаски готовы приобрести у итальянской команды 26-летнего аргентинца.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 00:58, Вашингтон
Политика
В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым
Обновлено вчера в 17:15
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
Исследование основано на предварительных результатах опроса по определению востребованных профессий квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Обновлено вчера в 20:11
Политика
Украинский политолог рассказал об идеологии партии Зеленского
Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв заявил, что при идеологии либертарианства, которой планируют придерживаться в партии «Слуга народа», государство не будет нести социальных обязательств.
Обновлено вчера в 22:25
Космос
Глюк в нейтронной звезде раскрывает свои скрытые секреты
В статье, опубликованной 12 августа в журнале Nature Astronomy, команда из Университета Монаша, Университета Макгилла в Канаде и Университета Тасмании изучила нейтронную звезду в южном небе, которая находится на расстоянии 1000 световых лет.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
В России указали на невозможность возобновить полеты в Грузию
В свою очередь, источник издания в дипломатических кругах заявил, что вполне вероятен вариант, при котором российские самолеты полетят в Грузию не ранее октября 2020 года — после того, как в республике пройдут парламентские выборы.
Обновлено вчера в 19:49
Армия и оружие
Норвегия подняла истребители из-за российских бомбардировщиков Ту-95
Обновлено вчера в 13:14
Общество
Вступает в действие закон о заочных сделках с недвижимостью
Закон запрещает продавать жилье без присутствия владельца, по электронной подписи, если собственник сам об этом не попросил и не принес в Росреестр заявление.
Обновлено в 00:16
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Здоровье
В ОМС могут включить пластические операции
Минздрав обсуждает возможность включения пластических операций в перечень услуг, которые входят в программу обязательного медицинского страхования, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Финансы
Биржа Аргентины рухнула почти на 40% на фоне президентских праймериз
Индекс Аргентинской фондовой биржи Merval обрушился на 37,93% (до 27 529,38 пункта) на фоне праймериз, по итогам которых команда действующего президента Маурисио Макри потерпела неудачу, сообщает CNBC.
Обновлено в 00:46
Авто
Составлен рейтинг самых популярных в России автомобилей с пробегом
Ford Focus с объемом перепродаж 12,5 тыс. единиц стал самым популярным легковым автомобилем с пробегом в России по итогам июля 2019 года.
Обновлено вчера в 09:55
Космос
Новый российский скафандр предложили впервые сделать из композитов
Корпус нового российского скафандра для работы человека в открытом космосе предлагается впервые изготовить из композитных материалов, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор - главный конструктор научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
Обновлено вчера в 20:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в трех регионах
Температура воздуха в ряде российских регионов в ближайшие дни опустится до минусовых значений.
Обновлено вчера в 05:47
Кино
Вышел тизер сериала «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон
В YouTube опубликован тизер сериала «Утреннее шоу» (The Morning Show).
Обновлено вчера в 10:29
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
Через несколько минут девушка проснулась, вышла на кухню и почти сразу потеряла сознание и стала задыхаться на глазах у друзей.
Обновлено вчера в 08:58
Армия и оружие
Вступили в силу изменения закона о военной ипотеке
Во вторник, 13 августа, вступили в силу изменения закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих».
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Яшин потребовал от Памфиловой перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин попросил главу ЦИК Эллу Памфилову перенести выборы в городской парламент на конец осени, говорится в его письме, которое он направил в ЦИК.
Обновлено вчера в 03:57
Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено вчера в 09:38
Кино
Команда из Республики Корея снимет реалити-шоу в Москве
Съемки нового южнокорейского реалити-шоу пройдут в Москве 13 сентября при поддержке столичного комитета по туризму, сообщила в понедельник пресс-служба комитета.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол
«Бавария» победила «Энерги» в матче первого раунда Кубка Германии
Некоторые сложности в первом раунде испытал «Вольфсбург». «Волки» лишь по пенальти обыграли скромный «Галлешер».
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Офицер запаса осужден за многомиллионное мошенничество на Дону
Бывший военнослужащий признан виновным в махинациях с продовольствием Бывший начальник отдела планирования и обеспечения продовольственной службы ЮВО осужден за многомиллионное мошенничество в Ростовской области, сообщает Главное военное следственное управление СКР.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
В Приамурье на памятнике погибшим в ВОВ изобразили солдат НАТО
Солдат в форме НАТО изобразили на обновленном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Дипкун Тындинского района, рассказал РИА Новости депутат Тындинского районного Совета народных депутатов Валерий Ветелкин.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети не признал вину
Подозреваемый в убийстве сводной сестры и стрельбы в мечети в пригороде Осло 21-летний мужчина не признает свою вину, сообщила телерадиокомпания NRK со ссылкой на адвоката задержанного Унни Фриес.
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
Обновлено 11 августа в 21:39
Происшествия
В Приморье отчим избил до смерти двухлетнюю девочку
Обновлено вчера в 20:41
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Футболист португальского клуба "Порту" Данилу Перейра может не сыграть в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с "Краснодаром", сообщает A Bola.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Получившая при задержании удар в живот девушка подала заявление в СК
Обновлено вчера в 07:14