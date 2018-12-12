Футбол

Анчелотти: не в чем себя упрекнуть, «Наполи» сделал всё, что мог
Чемпионат
вчера в 19:21

Ливерпуль — Наполи
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Энфилд»
Вирджил ван Дейк
13′
Мохамед Салах
34′
40′
Калиду Кулибали
62′
Фабиан Руис
Петр Зелиньски
67′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
70′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
Роберто Фирмино
Наби Кейта
79′
Мохамед Салах
83′
Джеймс Милнер
Фабиньо
85′
Трент Арнолд
Деян Ловрен
90′
Эндрю Робертсон
90′+1′
Садио Мане
90′+3′
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал результат заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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