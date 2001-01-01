Футбол

Анчелотти: борьба за чемпионство в Серии А остаётся открытой
Чемпионат
01:36

Наполи — СПАЛ
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
38′
Тиаго Чонек
42′
Йоан Джуру
Франческо Викари
Рауль Альбиоль
45′+1′
Марек Гамшик
46′
50′
Ясмин Куртич
Марко Рог
61′
Марко Рог
Фабиан Руис
66′
69′
Мирко Вальдифьори
Маттиа Валоти
Фаузи Гулам
Себастьяно Луперто
79′
83′
Кевин Бонифаци
Серджо Флоккари
Дрис Мертенс
Амаду Диавара
83′
Борьба за чемпионство остаётся открытой не из-за разницы в очках, а из-за того, что ещё предстоит пройти долгий путь. Нет необходимости заниматься подсчётами. Нужно просто продолжать сражаться и постараться стать лучше.
Чемпионат01:36

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Карло Анчелотти: «Борьба за чемпионство продолжается — нет необходимости заниматься подсчетами»

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Анчелотти: борьба за чемпионство в Серии А остаётся открытой

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