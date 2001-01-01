Борьба за чемпионство остаётся открытой не из-за разницы в очках, а из-за того, что ещё предстоит пройти долгий путь. Нет необходимости заниматься подсчётами. Нужно просто продолжать сражаться и постараться стать лучше.

Чемпионат 01:36