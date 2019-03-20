Футбол

Анчелотти: «Зидан и „Реал“ созданы друг для друга»Бомбардир.ру 03:41

Есть драгоценное время, чтобы проанализировать все и подготовиться к следующему сезону. Я бы сказал, что Зидан и «Реал» – идеальный брак.
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Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ идеально подходят друг другу»

Матч ТВвчера в 09:22

Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ идеально подходят друг другу»

Sportbox.RUвчера в 09:22

Анчелотти: Зидан и «Реал» созданы друг для друга

Чемпионатвчера в 15:39

Анчелотти: «Зидан и „Реал“ — идеальная пара. У них снова все получится»

Sport24.ruвчера в 15:25

Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ - идеальная пара»

Спорт-Экспрессвчера в 15:34

Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ – это идеальный брак, они созданы друг для друга»

Sports.ruвчера в 16:16

Зидан и «Реал» - идеальная футбольная пара. Прогноз для «сливочных» от Анчелотти

Sport.ruвчера в 16:59
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Политика

Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области

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Обновлено в 02:42
Происшествия

В Китае произошел взрыв на территории химического промышленного парка

Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщает издание Paper.
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Происшествия

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Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества.
Обновлено в 03:18
Общество

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Интернет

В честь дня рождения Баха Google выпустил дудл на основе нейросети

Как известно, 31 марта отмечается день рождения величайшего композитора Иоганна Себастьяна Баха.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Общество

Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде

Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Финансы

Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий

По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Политика

Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ

Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Вашингтон может приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию

Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35.
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Экономика

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Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Происшествия

ФСБ и МВД пришли с обысками в центр питания Универсиады в Красноярске

Сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности МВД Красноярского края проводят обыски в центре питания Универсиады, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:17
Футбол

«Боруссия» Д интересуется Хадсоном-Одои

Вслед за «Баварией» 18-летним англичанином заинтересовалась дортмундская «Боруссия».
Обновлено в 00:11
Общество

В пятницу в Москву вернется зима

Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
Обновлено в 04:33
Экономика

Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур

Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Общество

КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток

Обновлено вчера в 07:17
Происшествия

Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края

«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Происшествия

В Петербурге второклассник в школе получил ожог от растения

В результате проверки было установлено, что ребенок дотронулся в школе до незнакомого ему растения, которые находилось на подставке для цветов, после чего ученик дотронулся до лба.
Обновлено в 04:43
Технологии

Разработчики еthereum планируют увеличить скорость сети до 100 тыс. трансакций в секунду

По словам Бутерина, одним из инструментов, который позволит сети поддерживать скорость на уровне тысячи трансакций в секунду, станет решение Sharding.
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Футбол

«Манчестер Сити» присматривается к Фелишу из «Бенфики»

«Манчестер Сити» вслед за другими топ-клубами обратил свой взор на полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле

Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Политика

Украина ввела новые санкции против России

Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Футбол

Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную

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Во всём мире в ночь на 21 марта люди смогли наблюдать редкое астрономическое явление – суперлуние.
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Российского военного и политического деятеля, одного из глав «белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
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Вратарь «Тампа-Бэй» Василевский установил клубный рекорд

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Карло Анчелотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Является одним из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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