Анчелотти: «Зидан и „Реал“ созданы друг для друга»Бомбардир.ру 03:41

Есть драгоценное время, чтобы проанализировать все и подготовиться к следующему сезону. Я бы сказал, что Зидан и «Реал» – идеальный брак.

Спорт день за днем

Анчелотти: «Зидан и „Реал“ созданы друг для друга»

Политика Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга.

Общество Названы самые ленивые регионы России В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.

Спорт Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.

Происшествия В Китае произошел взрыв на территории химического промышленного парка Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщает издание Paper.

Происшествия Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества.

Общество Россияне хотят, чтобы их дети стали врачами и юристами Холдинг «Ромир» провел исследование и выяснил, кем российские родители хотят, чтобы стали их дети.

Происшествия Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.

Общество Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.

Финансы Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.

Происшествия На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.

Экономика Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.

Происшествия ФСБ и МВД пришли с обысками в центр питания Универсиады в Красноярске Сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности МВД Красноярского края проводят обыски в центре питания Универсиады, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество В пятницу в Москву вернется зима Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.

Экономика Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.

Происшествия Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края «Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.

Происшествия В Петербурге второклассник в школе получил ожог от растения В результате проверки было установлено, что ребенок дотронулся в школе до незнакомого ему растения, которые находилось на подставке для цветов, после чего ученик дотронулся до лба.

Технологии Разработчики еthereum планируют увеличить скорость сети до 100 тыс. трансакций в секунду По словам Бутерина, одним из инструментов, который позволит сети поддерживать скорость на уровне тысячи трансакций в секунду, станет решение Sharding.

Происшествия Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.

Политика Украина ввела новые санкции против России Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).

Футбол Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).

Космос Суперлуние в ночь на 21 марта поразило жителей всего мира: яркие фото Во всём мире в ночь на 21 марта люди смогли наблюдать редкое астрономическое явление – суперлуние.

Политика ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака Российского военного и политического деятеля, одного из глав «белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.