Футбол
Анчелотти: «Зидан и „Реал“ созданы друг для друга»Бомбардир.ру 03:41
Есть драгоценное время, чтобы проанализировать все и подготовиться к следующему сезону. Я бы сказал, что Зидан и «Реал» – идеальный брак.
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Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ – это идеальный брак, они созданы друг для друга»
Sports.ruвчера в 16:16
Зидан и «Реал» - идеальная футбольная пара. Прогноз для «сливочных» от Анчелотти
Sport.ruвчера в 16:59
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 04:59, Ашберн
Политика
Денис Паслер назначен врио главы Оренбургской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочной отставке губернатора Оренбургской области Юрия Берга.
Обновлено в 04:38
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Спорт
Тарасова и Морозов заняли второе место на ЧМ по фигурному катанию
Тарасова и Морозов получили от судей 147,26 балла за свой прокат. В сумме они набрали 228,47 балла и заняли второе место.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Китае произошел взрыв на территории химического промышленного парка
Взрыв произошел в четверг на территории химического промышленного парка в восточной китайской провинции Цзянсу, сообщает издание Paper.
Обновлено в 04:48
Происшествия
Бывшая жена Грудинина попросила помощи полиции из-за раздела имущества
Экс-супруга бывшего кандидата в президенты и бизнесмена Павла Грудинина Ирина обратилась в полицию с просьбой обеспечить ее безопасность из-за раздела имущества.
Обновлено в 03:18
Общество
Россияне хотят, чтобы их дети стали врачами и юристами
Холдинг «Ромир» провел исследование и выяснил, кем российские родители хотят, чтобы стали их дети.
Обновлено в 04:00
Интернет
В честь дня рождения Баха Google выпустил дудл на основе нейросети
Как известно, 31 марта отмечается день рождения величайшего композитора Иоганна Себастьяна Баха.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Общество
Росгидромет назвал рекомендуемые сроки начала работ в огороде
Агрометеорологи Росгидромета не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников.
Обновлено в 04:42
Финансы
Россиянам разъяснили новую схему индексации пенсий
По нынешней схеме пенсионер бы получил доплату уже не в 2 тысячи рублей, а в 1640 рублей, и его пенсия составила бы 10 404 рубля, а по новой схеме - более 11 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 02:22
Политика
Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Вашингтон может приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35.
Обновлено в 03:00
Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Происшествия
ФСБ и МВД пришли с обысками в центр питания Универсиады в Красноярске
Сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности МВД Красноярского края проводят обыски в центре питания Универсиады, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 04:17
Футбол
«Боруссия» Д интересуется Хадсоном-Одои
Вслед за «Баварией» 18-летним англичанином заинтересовалась дортмундская «Боруссия».
Обновлено в 00:11
Общество
В пятницу в Москву вернется зима
Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
Обновлено в 04:33
Экономика
Россия и Китай соединили части железнодорожного моста через Амур
Россия завершила инженерные работы на своей части железнодорожного моста через реку Амур из Еврейской автономной области в Китай, говорится на сайте правительства провинции Хэйлунцзян.
Обновлено в 00:16
Общество
КБР оказалась в середине рейтинга по доступности услуг проституток
Обновлено вчера в 07:17
Происшествия
Названа сумма хищений по делу советника губернатора Красноярского края
«Сумма причиненного ущерба составляет не менее 4 млн руб.», — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, которое занимается расследованием резонансного уголовного дела.
Обновлено в 02:53
Происшествия
В Петербурге второклассник в школе получил ожог от растения
В результате проверки было установлено, что ребенок дотронулся в школе до незнакомого ему растения, которые находилось на подставке для цветов, после чего ученик дотронулся до лба.
Обновлено в 04:43
Технологии
Разработчики еthereum планируют увеличить скорость сети до 100 тыс. трансакций в секунду
По словам Бутерина, одним из инструментов, который позволит сети поддерживать скорость на уровне тысячи трансакций в секунду, станет решение Sharding.
Обновлено в 04:00
Футбол
«Манчестер Сити» присматривается к Фелишу из «Бенфики»
«Манчестер Сити» вслед за другими топ-клубами обратил свой взор на полузащитника «Бенфики» Жоау Фелиша.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Автобус врезался в пешеходов в Стамбуле
Пассажирский автобус врезался в пешеходов в одном из районов Стамбула в четверг, 21 марта.
Обновлено в 03:41
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Украина ввела новые санкции против России, сообщается на сайте Совета по национальной безопасности (СНБО).
Обновлено вчера в 10:59
Футбол
Стало известно, почему Черчесов не вызывает игроков «Рубина» в сборную
По данным «Спорт Бизнес Online», Черчесов поругался с гендиректором «Рубина» Рустемом Саймановым из-за долгов клуба перед голкипером Сосланом Джанаевым и защитником Фёдором Кудряшовым (около 60 млн на двоих).
Обновлено в 02:58
Космос
Суперлуние в ночь на 21 марта поразило жителей всего мира: яркие фото
Во всём мире в ночь на 21 марта люди смогли наблюдать редкое астрономическое явление – суперлуние.
Обновлено в 02:52
Политика
ЛДПР предлагает срочно реабилитировать Колчака
Российского военного и политического деятеля, одного из глав «белого движения» Александра Колчака следует немедленно реабилитировать.
Обновлено в 03:33
Общество
Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО
Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено вчера в 11:56
Хоккей
Вратарь «Тампа-Бэй» Василевский установил клубный рекорд
Обновлено в 01:20