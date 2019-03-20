Футбол

Анчелотти: «Зидан и „Реал“ созданы друг для друга»Бомбардир.ру 03:41

Есть драгоценное время, чтобы проанализировать все и подготовиться к следующему сезону. Я бы сказал, что Зидан и «Реал» – идеальный брак.
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Мартин Эдегор: «Не ожидал, что Зидан так скоро вернется в „Реал“»

Матч ТВ07:23

Мартин Эдегор: «Не ожидал, что Зидан так скоро вернется в „Реал“»

Sportbox.RU07:23

Анчелотти: Зидан и «Реал» созданы друг для друга

Чемпионатвчера в 15:39

Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ – это идеальный брак, они созданы друг для друга»

Sports.ruвчера в 16:16

Анчелотти: «Зидан и „Реал“ — идеальная пара. У них снова все получится»

Sport24.ruвчера в 15:25

Карло Анчелотти: «Зидан и „Реал“ - идеальная пара»

Спорт-Экспрессвчера в 15:34

Зидан и «Реал» - идеальная футбольная пара. Прогноз для «сливочных» от Анчелотти

Sport.ruвчера в 16:59
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Кино

Названо место похорон актера Анатолия Адоскина

Обновлено в 01:12
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников

На церемонию прощания с российской певицей Юлией Началовой, которая скончалась 16 марта, пришли сотни человек.
Обновлено в 05:35
Политика

Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении

Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Политика

Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Ираке перевернулся туристический паром, погибли 45 человек

В Ираке перевернулся туристический паром "Аль-Джазира", на борту которого находились десятки людей, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности страны.
Обновлено в 09:36
Экономика

Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Авто

Началось производство пикапа Jeep Gladiator

Дорожный просвет пикапа Jeep Gladiator превышает 28 см, при этом автомобиль способен преодолеть брод глубиной до 76 см. Целевая аудитория Gladiator — любители активного отдыха.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено в 08:16
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Здоровье

Заболеваемость туберкулезом в Москве в 2018 году снизилась на 11,5%

В прошлом году в Москве заболеваемость туберкулезом снизилась на 11,5%, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения Елену Богородскую.
Обновлено в 09:19
Экономика

ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей

Один из кредиторов авиакомпании «Трансаэро» – банк ВТБ подал в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывших совладельцев перевозчика – Александра Плешакова, его жены Ольги Плешаковой и матери Татьяны Анодиной.
Обновлено в 10:02
Общество

Яровая предложила ввести единый знак качества детского питания

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия") предложила ввести единый знак соответствия детского питания условиям ГОСТов, который добросовестные производители смогут размещать на упаковке.
Обновлено в 08:44
Общество

Владельца магазина, раздававшего продукты бесплатно, не оштрафуют

В связи с появившейся в СМИ информации о бесплатной раздаче продуктов питания с истёкшими сроками годности Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области было возбуждено административное расследование в магазине «Жизньмарт» (ООО «Кушать надо вкусно и полезно, а не как сейчас в магазинах», г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 90).
Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Режиссер «Прекрасной няни» прокомментировал беременность Заворотнюк

Ранее супруги рассказали, что беременность Заворотнюк скрывали из-за страха выкидыша.
Обновлено в 06:33
Космос

Зафиксирован резкий рост солнечной активности

Новый магнитный пояс, появление которого будет означать начало цикла номер 25, должен возникнуть на значительно больших солнечных широтах (ближе к полюсам) и иметь иную магнитную полярность, чем наблюдающиеся активные области.
Обновлено в 06:28
Игры

Ubisoft продолжит сотрудничество с Epic Games и бесплатно раздаст игры

Студия Ubisoft намерена продолжить свое сотрудничество с компанией Epic Games.
Обновлено в 08:36
Происшествия

ФБР присоединилось к расследованию деталей сертификации Boeing 737 MAX

Издание отмечает, что Федеральное бюро расследований ФБР будет играть вспомогательную роль в расследовании, которое ведет департамент транспорта с целью выяснить детали процесса утверждения модели самолета, который был вовлечен в две смертельные аварии.
Обновлено вчера в 18:48
Авто

Toyota Corolla и RAV4 превратят в новые модели Suzuki

Компания Suzuki получит от Toyota ее гибридные силовые установки, а также будет продавать в Европе новые электрические модели, разработанные на платформах кроссовера RAV4 и универсала Corolla Touring Sports.
Обновлено в 01:49
Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей

Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Политика

Полную инвентаризацию недвижимости и земель проведут в России

Правительство России решило провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 10:11
Футбол

Казахстан — Шотландия 2:0 (1-й тайм)

Сегодня национальная сборная Казахстана у себя дома проведет первый матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Суд расторг брак Марата Башарова

Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию

США рассматривают возможность приостановки подготовительных работ к поставкам самолетов F-35 в Турцию, сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 04:00
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Зинедин Зидан
Французский футболист
Французский футболист и тренер алжирского происхождения. Считается одним из величайших игроков в истории футбола. Зидан начал свою карьеру в клубе «Канн» на позиции центрального полузащитника, позже выступал за «Бордо», но клубами, сделавшими француза известным на весь мир, считаются «Ювентус» и «Реал Мадрид», в составе которых француз выиграл двенадцать трофеев.
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Карло Анчелотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Является одним из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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