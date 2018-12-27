Футбол

Анчелотти: «Пришлось проявить характер, чтобы победить сегодня»
Soccer.ru
вчера в 15:19

Наполи — Болонья
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
Аркадиуш Милик
15′
24′
Эрик Пульгар
37′
Федерико Сантандер
42′
Федерико Сантандер
Диего Фальчинелли
46′
Себастьен Де Майо
Аркадиуш Милик
52′
Симоне Верди
Фабиан Руис
58′
Фаузи Гулам
Мариу Руй
68′
71′
Маттиас Сванберг
Адам Надь
79′
Андреа Поли
Риккардо Орсолини
Кевин Малькюи
80′
80′
Данило Ларанжейра
Хосе Кальехон
Адам Уна
84′
Дрис Мертенс
88′
Аллан
90′+4′
Следует также отметить, что «Болонья» сыграла очень хорошо и усложнила нам жизнь. Нам пришлось проявить характер, чтобы победить сегодня.
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