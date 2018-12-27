Футбол

Анчелотти: «Пришлось проявить характер, чтобы победить сегодня»
Soccer.ru
15:19

Наполи — Болонья
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сан-Паоло»
Аркадиуш Милик
15′
24′
Эрик Пульгар
37′
Федерико Сантандер
42′
Федерико Сантандер
Диего Фальчинелли
46′
Себастьен Де Майо
Аркадиуш Милик
52′
Симоне Верди
Фабиан Руис
58′
Фаузи Гулам
Мариу Руй
68′
71′
Маттиас Сванберг
Адам Надь
79′
Андреа Поли
Риккардо Орсолини
Кевин Малькюи
80′
80′
Данило Ларанжейра
Хосе Кальехон
Адам Уна
84′
Дрис Мертенс
88′
Аллан
90′+4′
Следует также отметить, что «Болонья» сыграла очень хорошо и усложнила нам жизнь. Нам пришлось проявить характер, чтобы победить сегодня.
Soccer.ru15:19

Подробнее о событии

Анчелотти: «Пришлось проявить характер, чтобы победить сегодня»

Soccer.ru15:19

Карло Анчелотти: «Мы показываем хорошие результаты, но они не видны на фоне замечательного „Ювентуса“»

Спорт-Экспресс15:45

Анчелотти: хорошие результаты «Наполи» не видны на фоне невероятного «Ювентуса»

Чемпионат15:41

Анчелотти: «„Наполи“ пришлось демонстрировать характер ради победы»

Евро-футбол.ру15:40

Карло Анчелотти: Нам пришлось проявить характер, чтобы выиграть у «Болоньи»

Советский спорт17:03

Анчелотти: «Победы „Наполи“ затмеваются невероятным „Ювентусом“»

Бомбардир.ру16:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 17:37, Ашберн
Транспорт

МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает ФАН.
Обновлено в 16:06
Политика

Би-би-си пожаловалась в МИД на утечку данных о сотрудниках в России

Радиовещательная корпорация Би-би-си обратилась с официальной жалобой в МИД России по поводу публикации списка работающих в России журналистов, включая их персональные данные.
Обновлено в 14:08
Экономика

Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности

Гражданская ответственность "Атурис-тур" за неисполнение обязательств по договору о реализации туристского продукта застрахована на общую сумму 10 млн руб. в страховой компании "Якорь".
Обновлено в 15:06
Политика

Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено в 15:53
Культура

Скончалась актриса Джун Уитфилд

Британская актриса Джун Уитфилд скончалась с Соединенном Королевстве на 94 году жизни, пишет The Sun.
Обновлено в 16:59
Спорт

Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере

Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.
Обновлено в 14:47
Происшествия

От родственников пропавшей клиентки BlaBlaCar потребовали выкуп

Ранее сообщалось, что на своей машине Ирина Ахматова отправилась в Тулу с попутчиками, которых она нашла через интернет-сервис BlaBlaCar.
Обновлено в 09:38
Спорт

Букмекеры назвали Вирер и Хофера фаворитами Рождественской гонки

Фаворитами назвали итальянцев Доротею Вирера и Лукаса Хофера: коэффициент на их победу — 2.50.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Аэропорт Ганновера возобновил работу

Аэропорт Ганновера в Германии возобновил работу после попытки неизвестного проникнуть на его территорию.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

Россия приступила к разработке самолета на замену «Руслана»

Главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов рассказал в интервью RT о разработке Ил-106, который должен заменить в войсках Ан-124 «Руслан».
Обновлено в 08:42
Финансы

Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам

Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37
Транспорт

РЖД получила первый современный плацкартный вагон

Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Культура

93-летний режиссер Марлен Хуциев госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 16:27
Хоккей

Владимир Путин играет в хоккей на Красной площади

Обновлено в 12:01
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре

Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Политика

Россия ответила на санкции и запретила ввоз украинских товаров

Россия запретила ввоз ряда товаров с Украины. Соответствующее постановление кабмина опубликовано на сайте правительства.
Обновлено в 08:33
Происшествия

На Филиппинах произошло сильное землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, землетрясение, зафиксированное в 6:39 мск в субботу, имело магнитуду 7,1. Его эпицентр имел координаты 5.82 градуса северной широты и 126.75 градуса восточной долготы и находился в 169 км к востоку от города Генерал-Сантос.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие

Первая группа американских войск покинула Сирию

Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Украинские силовики соблюдают «новогоднее» перемирие, заявили в ДНР

Обновлено в 03:03
Кино

Названы лучшие сериалы 2018 года

На первой строчки рейтинга оказался итальянский сериал «Моя гениальная подруга» о дружбе двух девочек в Неаполе 1950-х годов прошлого столетия.
Обновлено в 15:25
Политика

Порошенко расширил зону контроля Украины в Черном море

Согласно закону, вводится «прилегающая зона» Украины в Черном море, ее установили на отметке в 24 морских мили (44,4 км) от исходных линий, от которых отсчитывают территориальные воды страны.
Обновлено в 10:22
Политика

Опубликован список запрещённых для ввоза в Россию с Украины товаров

Правительство России опубликовало список товаров, которые запрещено ввозить в Россию с Украины.
Обновлено в 06:16
Экономика

Железная дорога для Крымского моста подорожала почти на 3 млрд рублей

Ранее была названа цифра около 16,9 млрд. Таким образом, стоимость строительства выросла примерно на 3 млрд рублей.
Обновлено в 15:59
Политика

Трамп обвинил демократов в смерти детей мигрантов

Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в смерти детей и других лиц на границе с США.
Обновлено в 13:49
Экономика

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января

Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено в 10:30
Общество

Минпросвещения хочет запретить усыновлять более одного ребенка в год

Указывается, что поправки предполагают введение требований к минимальной площади жилья, где будет жить усыновленный ребенок, а также обязательное психологическое обследование приемной семьи.
Обновлено в 10:11
Спорт

Загитова показала трюк с клюшкой и шайбой

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова продемонстрировала хоккейный трюк с клюшкой и шайбой.
Обновлено в 14:28
Происшествия

В Руане протестующие подожгли вход в здание Банка Франции

Во французском городе Руане участники движения «жёлтых жилетов» устроили поджог на входе в здание Банка Франции.
Обновлено в 12:05
Экономика

Топилин оценил решение проблемы с бедностью в 750-800 млрд рублей

Россиянам нужно порядка 750–800 млрд руб. доходов, чтобы свести уровень бедности в России к нулю, заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В ОАЭ разбился вертолет со спасателями

Обновлено в 14:20
ещё по теме
Карло Анчелотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Является одним из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное