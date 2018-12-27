Футбол
Аркадиуш Милик
|15′
|24′
Эрик Пульгар
|37′
Федерико Сантандер
|42′
Федерико Сантандер
Диего Фальчинелли
|46′
Себастьен Де Майо
Аркадиуш Милик
|52′
Симоне Верди
Фабиан Руис
|58′
Фаузи Гулам
Мариу Руй
|68′
|71′
Маттиас Сванберг
Адам Надь
|79′
Андреа Поли
Риккардо Орсолини
Кевин Малькюи
|80′
|80′
Данило Ларанжейра
Хосе Кальехон
Адам Уна
|84′
Дрис Мертенс
|88′
Аллан
|90′+4′
|66%
|Владение мячом
|34%
|92%
|Процент точных передач
|78%
|4
|Удары в сторону ворот
|6
|8
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|1
|6
|Угловые
|5
|6
|Отборы
|5
|15
|Фолы
|11
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
1
Мерет
2
Малькюи
33
Альбио́ль
19
Максимович
6
Мариу Руй
11
Уна
5
Аллан
20
Зелиньски
8
Руис
99
Милик
2 ×
14
Мертенс
28
Скорупский
4
Де Майо
23
Данило
18
Хеландер
14
Маттьелло
5
Пульгар
7
Орсолини
8
Надь
35
Дейкс
91
Фальчинелли
24
Паласио
Болонья
Расстановка 3‑5‑2
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после победы над "Болонье" (3:2) отметил, что команда ещё не раскрыла весь потенциал.
Евро-футбол.ру01:16
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Карло Анчелотти: Нам пришлось проявить характер, чтобы выиграть у «Болоньи»
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Карло Анчелотти: «Мы показываем хорошие результаты, но они не видны на фоне замечательного „Ювентуса“»
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
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