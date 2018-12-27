Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после победы над "Болонье" (3:2) отметил, что команда ещё не раскрыла весь потенциал.

Анчелотти: «Даже наши хорошие результаты меркнут на фоне „Ювентуса“»

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