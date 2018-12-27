Футбол

Анчелотти: «Даже наши хорошие результаты меркнут на фоне „Ювентуса“»
Евро-футбол.ру
01:16

Наполи — Болонья
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
Аркадиуш Милик
15′
24′
Эрик Пульгар
37′
Федерико Сантандер
42′
Федерико Сантандер
Диего Фальчинелли
46′
Себастьен Де Майо
Аркадиуш Милик
52′
Симоне Верди
Фабиан Руис
58′
Фаузи Гулам
Мариу Руй
68′
71′
Маттиас Сванберг
Адам Надь
79′
Андреа Поли
Риккардо Орсолини
Кевин Малькюи
80′
80′
Данило Ларанжейра
Хосе Кальехон
Адам Уна
84′
Дрис Мертенс
88′
Аллан
90′+4′
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти после победы над "Болонье" (3:2) отметил, что команда ещё не раскрыла весь потенциал.
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