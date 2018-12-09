Футбол

Анчелотти: Пирог готов, осталось положить сверху вишенку
LiveSport.ru
16:30

Ливерпуль — Наполи
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Энфилд»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в групповом этапе Лиги чемпионов. Одна из команд рискует оказаться в Лиге Европы. Чтобы пробиться в 1/8 финала, «Ливерпуль» должен побеждать.
LiveSport.ru16:30

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Карло Анчелотти: «Торт готов, нужна вишенка. Мы приехали на „Энфилд“ сыграть в свой футбол»

Матч ТВ17:56

Карло Анчелотти: «Матч с „Ливерпулем“ решит, выйдет ли „Наполи“ в плей-офф ЛЧ»

Спорт-Экспресс13:34

Анчелотти: «Торт у нас уже есть, теперь нужна вишенка»

Soccer.ru15:16

Анчелотти: Пирог готов, осталось положить сверху вишенку

LiveSport.ru16:30

Анчелотти: «Не боюсь психологического срыва в матче с „Ливерпулем“»

Sport24.ru13:32

Анчелотти: «Наполи» не будет «парковать автобус» в матче с «Ливерпулем»

Чемпионатвчера в 06:50

Анчелотти: «В Ливерпуле не будем играть от обороны»

Евро-футбол.ру08 декабря в 13:05
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Является одним из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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