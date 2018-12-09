Футбол

Анчелотти: Пирог готов, осталось положить сверху вишенку
LiveSport.ru
вчера в 16:30

Ливерпуль — Наполи
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Энфилд»
Ливерпуль
Предварительная расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
  
66
Александер-Арнолд
  
32
Матип
  
4
ван Дейк
  
26
Робертсон
  
5
Вейналдум
  
14
Хендерсон
  
8
Кейта
  
11
Салах
  
9
Фирмино
  
10
Мане
  
25
Оспина
  
19
Максимович
  
33
Альбио́ль
  
26
Кулибали
  
6
Мариу Руй
  
8
Руис
  
5
Аллан
  
17
Гамшик
  
7
Кальехон
  
14
Мертенс
  
24
Инсинье
  
Наполи
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Осталось положить сверху вишенку.
LiveSport.ruвчера в 16:30

Подробнее о событии

Карло Анчелотти: «У „Наполи“ есть преимущество в группе. Пирог готов. Осталось положить сверху вишенку»

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Анчелотти - о матче с «Ливерпулем»: «Торт уже готов, теперь нам нужна вишенка»

Евро-футбол.ру01:56

Карло Анчелотти: «Торт готов, нужна вишенка. Мы приехали на „Энфилд“ сыграть в свой футбол»

Матч ТВвчера в 17:56

Анчелотти: «Торт у нас уже есть, теперь нужна вишенка»

Soccer.ruвчера в 15:16

Анчелотти: Пирог готов, осталось положить сверху вишенку

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Sport24.ruвчера в 13:32

Анчелотти: «Наполи» не будет «парковать автобус» в матче с «Ливерпулем»

Чемпионат09 декабря в 06:50
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