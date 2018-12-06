Футбол

Анчелотти: Не считаю «Ювентус» недосягаемым
LiveSport.ru
07:57

Что касается Серии А, то я не считаю "Ювентус" недосягаемым. Тем не менее, от нас требуются настоящие чудеса, чтобы вести борьбу на равных. У "Наполи" лучшая полузащита в Италии, а Кулибали можно назвать одним из сильнейших защитников мира.
LiveSport.ru07:57

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Карло Анчелотти: Чтобы не отставать от «Ювентуса», мы должны творить чудеса

Советский спорт08:34

Анчелотти: «Кулибали находится в одном ряду с лучшими защитниками в мире»

Евро-футбол.ру07:22

Анчелотти: нужно показывать чудеса, чтобы идти с «Ювентусом» вровень

Чемпионат06:57

Анчелотти: «Чтобы не отставать от „Ювентуса“, нужно творить чудеса»

Soccer.ru06:38

Анчелотти: Не считаю «Ювентус» недосягаемым

LiveSport.ru07:57

Анчелотти: «У „Наполи“ лучшие полузащитники в Италии. Я в этом уверен»

Sport24.ru07:41

Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии»

Sports.ru06:44
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Карло Анчелотти
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Является одним из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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