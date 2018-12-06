Футбол

Анчелотти: Не считаю «Ювентус» недосягаемым
LiveSport.ru
07:57

Что касается Серии А, то я не считаю "Ювентус" недосягаемым. Тем не менее, от нас требуются настоящие чудеса, чтобы вести борьбу на равных. У "Наполи" лучшая полузащита в Италии, а Кулибали можно назвать одним из сильнейших защитников мира.
LiveSport.ru07:57

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Карло Анчелотти: «Чтобы идти в ногу с „Ювентусом“, „Наполи“ нужно чудо»

Матч ТВ10:24

Карло Анчелотти: «Чтобы идти в ногу с „Ювентусом“, „Наполи“ нужно чудо»

Sportbox.RU10:24

Карло Анчелотти: Чтобы не отставать от «Ювентуса», мы должны творить чудеса

Советский спорт08:34

Анчелотти: нужно показывать чудеса, чтобы идти с «Ювентусом» вровень

Чемпионат06:57

Анчелотти: «Чтобы не отставать от „Ювентуса“, нужно творить чудеса»

Soccer.ru06:38

Анчелотти: «У „Наполи“ лучшие полузащитники в Италии. Я в этом уверен»

Sport24.ru07:41

Карло Анчелотти: «Думаю, у „Наполи“ лучшая полузащита в Италии»

Sports.ru06:44
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Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Главный тренер «Наполи». Выступал на позиции полузащитника. Является одним из самых успешных тренеров современности, трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Единственный тренер в истории, выигравший чемпионаты Италии, Англии, Франции и Германии.
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Наполи
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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