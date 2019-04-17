Анчелотти: «Не думаю, что „Аякс“ выиграет Лигу чемпионов»Евро-футбол.ру 12:03

"Аякс" показывает очень хороший футбол, никто не ожидал увидеть их в полуфинале. Не думаю, что они выиграют Лигу чемпионов, хотя я могу ошибаться.

Футбол 14-летний форвард «Чертаново» забил гол «Спартаку» с углового 14-летний нападающий "Чертаново" Сергей Пиняев, дважды побывавший на стажировке в "Манчестер Юнайтед", забил гол прямым ударом с углового в матче полуфинала первенства России среди команд, составленных из игроков 2004 года рождения.

Наука Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Происшествия Суд отклонил апелляцию Кокорина и Мамаева Мосгорсуд отклонил апелляцию по изменению меры наказания для футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также брата нападающего «Зенита» Кирилла и Александра Протасовицкого.

Футбол «ПСЖ» проиграл «Нанту» и снова отложил досрочное чемпионство в Лиге-1 Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» проиграл на выезде «Нанту» и снова не смог досрочно оформить титул в национальном чемпионате.

Происшествия Друг Дмитрия Быкова рассказал о состоянии писателя Друг Дмитрия Быкова, главный редактор «Собеседника» Юрий Пилипенко в беседе с Пятым каналом рассказал о состоянии писателя.

Происшествия Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.

Происшествия Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.

Авто Был назван лучший автомобиль мира 2019 года Изначально в списке претендентов на звание лучшего автомобиля в мире в 2019 году было 40 моделей, но в итоговый шорт-лист, объявленный в начале марта на Женевском автосалоне, попали только три: Audi e-tron, Jaguar I-Pace и Volvo S60/V60.

Космос Команда SpaceIL показала последний снимок «Берешита» Израильская частная компания SpaceIL опубликовала последний снимок, переданный лунным посадочным зондом «Берешит» незадолго до того, как он потерпел крушение.

Политика Медведев пообещал увеличить пособие по уходу за ребенком В ближайшее время Кабмин озвучит предложения по увеличению размера пособия по уходу за ребенком, которое полагается во время декретного отпуска.

Гаджеты Приложение для поиска iPhone теперь найдёт даже Android Как стало известно, Apple работает над новым сервисом, который объединит функционал Find My iPhone с приложением для поиска близких Find My Friends.

Космос Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Политика Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек Президент России Владимир Путин рассмешил желающих сфотографироваться с ним девушек.

Космос Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.

Футбол Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.

Происшествия В Афинах молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие Во всемирно известный древнегреческий Акрополь в Афинах ударила молния, ранив двоих туристов, сообщает 17 апреля сайт newsit.gr.

Космос «Марсианскую базу» построил Китай Грузинские учёные собираются выращивать на Марсе виноград "Марсианская база-1", расположенная в 40 километрах от города Цзиньчан, состоит из девяти модулей.

Футбол Во время слушания Кокорин принес извинения и призвал к примирению Российский футболист Александр Кокорин, находящийся под стражей за два нападения, принес извинения одному из пострадавших.