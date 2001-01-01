Футбол

Анчелотти: «Не думаю, что „Аякс“ выиграет Лигу чемпионов»Евро-футбол.ру 12:03

Ювентус — Аякс
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Ювентус»
11′
Нуссаир Мазрауи
Дэйли Синкгравен
Криштиану Роналду
28′
34′
Донни ван де Бек
Пауло Дибала
Мойсе Кин
46′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
64′
67′
Маттейс Де Лигт
Эмре Джан
69′
Федерико Бернардески
Родриго Бентанкур
80′
82′
Дэйли Синкгравен
Лисандро Магальян
88′
Хаким Зиеш
Клас-Ян Хунтелар
Криштиану Роналду
90′+3′
"Аякс" показывает очень хороший футбол, никто не ожидал увидеть их в полуфинале. Не думаю, что они выиграют Лигу чемпионов, хотя я могу ошибаться.
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