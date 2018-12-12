Футбол
Анчелотти: «„Наполи“ сделал всё, что мог. У нас нет сожалений»
Анчелотти: «„Наполи“ сделал всё, что мог. У нас нет сожалений»Soccer.ruвчера в 18:13
Вирджил ван Дейк
|13′
Мохамед Салах
|34′
|40′
Калиду Кулибали
|62′
Фабиан Руис
Петр Зелиньски
|67′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
|70′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
Роберто Фирмино
Наби Кейта
|79′
Мохамед Салах
|83′
Джеймс Милнер
Фабиньо
|85′
Трент Арнолд
Деян Ловрен
|90′
Эндрю Робертсон
|90′+1′
Садио Мане
|90′+3′
|51%
|Владение мячом
|49%
|79%
|Процент точных передач
|76%
|11
|Удары в сторону ворот
|5
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|5
|5
|Офсайды
|4
|3
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|10
|16
|Фолы
|6
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
6
Ловрен
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
14
Хендерсон
3
Фабиньо
11
Салах
8
Кейта
10
Мане
25
Оспина
19
Максимович
33
Альбио́ль
26
Кулибали
31
Гулам
5
Аллан
17
Гамшик
20
Зелиньски
7
Кальехон
99
Милик
24
Инсинье
Наполи
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал гостевое поражение от "Ливерпуля" (0:1) и вылет своей команды из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Мы должны принять этот результат, даже если он очень разочаровывающий, поскольку мы сделали всё, что могли.
Soccer.ruвчера в 18:13
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Карло Анчелотти: Результат разочаровывает, но нам не в чем себя упрекнуть
Советский спортвчера в 18:20
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 02:59, Ашберн
Футбол
«Локомотив» проиграл «Шальке» и стал последним в группе Лиги чемпионов
В параллельном матче встречались соперники "Локомотива" по группе "D". Турецкий "Галатасарай" проиграл португальскому "Порту" со счетом 2:3, однако с четырьмя очками занял третье место в квартете и вышел в плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 02:36
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Ливерпуль» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Наполи» со счетом 1:0. Победа позволила английскому клубу выйти в плей-офф турнира.
Обновлено в 02:30
Футбол
«Спартак» интересуется полузащитником «Леванте»
Московский «Спартак» заинтересован в услугах полузащитника «Леванте» Эниса Барди, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 02:51
Футбол
Баскетбольный «Зенит» проиграл в Еврокубке «Валенсии»
На выездной встрече петербургская баскетбольная команда "Зенит" проиграла испанскому клубу "Валенсия", Игра авершилась со счетом 89:97 в пользу хозяев.
Обновлено в 02:16
Футбол
Константин Кучаев: «Домашняя победа над „Реалом“ осталась в прошлом»
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Реала" заявил, что его команда не вспоминает о домашней победе над "сливочными" в рамках текущего розыгрыша этого турнира (1:0). - Не сказал бы, что можно кого-то выделить в составе "Реала", тут собраны лучшие футболисты мира на каждой позиции, - приводит слова Кучаева "РИА Новости".
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Маурисио Покеттино: «„Тоттенхэм“ показал, что все возможно в футболе»
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после ничьей с "Барселоной" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:1) отметил, что в футболе все возможно.
Обновлено в 00:44
Футбол
«Спартак» поздравил Зобнина с наградой «Джентльмен года»
Московский «Спартак» поздравил полузащитника команды и сборной России Романа Зобнина с победой в номинации «Джентльмен года».
Обновлено в 02:10
Футбол
Яя Туре расторг соглашение с «Олимпиакосом»
Экс-хавбек «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре расторг контракт с «Олимпиакосом».
Обновлено в 02:40
Футбол
Анри отчитал защитника «Монако» за незадвинутый стул
Главный тренер "Монако" Тьерри Анри перед матчем Лиги чемпионов с "Боруссией" отчитал защитника команды Бенуа Бадьяшиля.
Обновлено в 01:25
Футбол
Измайлов и Родионов летят в Валенсию эконом-классом
Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор клуба Сергей Родионов отправились в Испанию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы "Вильярреал" – "Спартак" отдельно от команды.
Обновлено в 01:27
Футбол
Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года
Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол
Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:05
Футбол
Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей
Обновлено в 02:40
Происшествия
14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры
Обновлено вчера в 13:26
Футбол
«Челси» рассматривает Д. Суареса в качестве замены Фабрегасу
Как сообщает Mirror, одним из кандидатов на замену Фабрегасу «Челси» рассматривает полузащитника «Барселоны» Дениса Суареса, который также не имеет игровой практики в своей команде.
Обновлено в 02:09