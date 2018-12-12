Футбол

Анчелотти: «„Наполи“ сделал всё, что мог. У нас нет сожалений»
Soccer.ru
вчера в 18:13

Ливерпуль — Наполи
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Энфилд»
Вирджил ван Дейк
13′
Мохамед Салах
34′
40′
Калиду Кулибали
62′
Фабиан Руис
Петр Зелиньски
67′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
70′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
Роберто Фирмино
Наби Кейта
79′
Мохамед Салах
83′
Джеймс Милнер
Фабиньо
85′
Трент Арнолд
Деян Ловрен
90′
Эндрю Робертсон
90′+1′
Садио Мане
90′+3′
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал гостевое поражение от "Ливерпуля" (0:1) и вылет своей команды из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Мы должны принять этот результат, даже если он очень разочаровывающий, поскольку мы сделали всё, что могли.
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