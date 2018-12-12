Футбол
Анчелотти: «„Наполи“ сделал всё, что мог. У нас нет сожалений»
Анчелотти: «„Наполи“ сделал всё, что мог. У нас нет сожалений»Soccer.ruвчера в 18:13
Вирджил ван Дейк
|13′
Мохамед Салах
|34′
|40′
Калиду Кулибали
|62′
Фабиан Руис
Петр Зелиньски
|67′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
|70′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
Роберто Фирмино
Наби Кейта
|79′
Мохамед Салах
|83′
Джеймс Милнер
Фабиньо
|85′
Трент Арнолд
Деян Ловрен
|90′
Эндрю Робертсон
|90′+1′
Садио Мане
|90′+3′
|51%
|Владение мячом
|49%
|79%
|Процент точных передач
|76%
|11
|Удары в сторону ворот
|5
|5
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|5
|5
|Офсайды
|4
|3
|Угловые
|3
|9
|Отборы
|10
|16
|Фолы
|6
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
6
Ловрен
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
5
Вейналдум
14
Хендерсон
3
Фабиньо
11
Салах
8
Кейта
10
Мане
25
Оспина
19
Максимович
33
Альбио́ль
26
Кулибали
31
Гулам
5
Аллан
17
Гамшик
20
Зелиньски
7
Кальехон
99
Милик
24
Инсинье
Наполи
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал гостевое поражение от "Ливерпуля" (0:1) и вылет своей команды из текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Мы должны принять этот результат, даже если он очень разочаровывающий, поскольку мы сделали всё, что могли.
Soccer.ruвчера в 18:13
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Карло Анчелотти: Результат разочаровывает, но нам не в чем себя упрекнуть
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