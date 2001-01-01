Футбол

Анчелотти: «„Наполи“ может справиться со всеми тремя турнирами»Бомбардир.ру 00:58

Наполи — Лацио
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сан-Паоло»
20′
Сергей Милинкович-Савич
28′
Луис Фелипе
Баштуш
Хосе Кальехон
34′
36′
Франческо Ачерби
Аркадиуш Милик
37′
46′
Джордан Лукаку
Хоакин Корреа
65′
Чиро Иммобиле
70′
Франческо Ачерби
Амаду Диавара
Симоне Верди
72′
72′
Сергей Милинкович-Савич
Патрик Габаррон
Дрис Мертенс
Адам Уна
82′
87′
Луис Альберто
Хосе Кальехон
Эльсеид Хюсай
88′
Петр Зелиньски
88′
90′+1′
Сенад Лулич
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти полагает, что его команда может бороться за победу во всех трех турнирах, в которых выступает.
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