Футбол
Анчелотти: «Мерет не трогал Роналду»Soccer.ru 01:20
Алекс Мерет
|25′
Аркадиуш Милик
Давид Оспина
|27′
|28′
Миралем Пьянич
|34′
Миралем Пьянич
|39′
Эмре Джан
Кевин Малькюи
Дрис Мертенс
|46′
|47′
Миралем Пьянич
|54′
Жоау Канселу
Хосе Кальехон
|61′
|61′
Жоау Канселу
Маттиа Де Шильо
|74′
Марио Манджукич
Родриго Бентанкур
Никола Максимович
|77′
Хосе Кальехон
Адам Уна
|78′
|83′
Алекс Сандро
|85′
Федерико Бернардески
Пауло Дибала
Калиду Кулибали
|86′
Аллан
|89′
|89′
Родриго Бентанкур
|90′+2′
Пауло Дибала
|63%
|Владение мячом
|37%
|89%
|Процент точных передач
|83%
|6
|Удары в сторону ворот
|–
|5
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|12
|Угловые
|4
|3
|Отборы
|8
|10
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|6
|1
|Красные карточки
|1
Наполи
Расстановка 4‑4‑2
1
Мерет
14
Мертенс
19
Максимович
26
Кулибали
23
Хюсай
11
Уна
8
Руис
5
Аллан
20
Зелиньски
25
Оспина
24
Инсинье
1
Шченсны
2
Де Шильо
19
Бонуччи
3
Кьеллини
12
Сандро
23
Джан
5
Пьянич
14
Матюиди
10
Дибала
30
Бентанкур
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
Мерет не трогал Криштиану, поэтому нужно рассматривать все аспекты этого эпизода. Безусловно, удаление изменило игру. Единственные два момента, где мы ошиблись, это при размещении стенки во время штрафного Пьянича и в эпизоде с голом Эмре Джана.
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Анчелотти: «Мерет точно не касался Роналду. Если есть VAR, то почему бы не посмотреть повтор?»
Бомбардир.рувчера в 17:31
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