Анчелотти: «Хотим остаться на втором месте и набрать 80 очков»Soccer.ru 04 мая в 06:39

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал предстоящий матч 35-го тура Серии А против "Кальяри".

Анчелотти: «Хотим остаться на втором месте и набрать 80 очков»

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