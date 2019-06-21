Политика
Анатомия слухов: «прямой линией» сыт не будешьРосбалт 21 июня в 06:44
Обыски вроде бы связаны с уголовным делом, возбужденным ФСБ по жалобе Бориса Минахи, бывшего партнера Якобашвили по бизнесу. Ходят слухи, что занимаются этим делом примерно те же люди, что и ведут расследование против американского инвестора Майкла Калви.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 09:05, Вашингтон
Происшествия
В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики
В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Культура
Роман Бабаян стал главным редактором «Говорит Москва»
Российский тележурналист, ведущий передачи "Право голоса" на телеканале "ТВ Центр" Роман Бабаян назначен главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 08:16
Политика
Мэр Челябинска Елистратов подал в отставку
Mossovetinfo.ru – Мэр Челябинска Владимир Елистратов подал в отставку по собственному желанию, отставка была единогласно принята на внеочередном заседании Челябинской городской думы.
Обновлено в 02:34
Теннис
Багдатис завершит карьеру после Уимблдона
В 2006 году Багдатис занимал восьмое место в рейтинге. За карьеру киприот выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде.
Обновлено в 05:41
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Основатель компании «Вимм-Билль-Данн» решил не возвращаться в Россию
Один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили решил не возвращаться в Россию до тех пор, пока не решится вопрос с делом, из-за которого сотрудники ФСБ провели обыски в его музее "Собрание" на Солянке.
Обновлено в 07:05
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Политика
Лавров прокомментировал сложившуюся ситуацию в Грузии
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии", сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 04:10
Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических прав
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата.
Обновлено в 08:13
Политика
Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ
Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».
Обновлено в 08:53
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Экономика
Глава Rambler анонсировал выход компании на IPO
Rambler Group планирует выход на биржу, сообщил РБК ее гендиректор Рафаэль Абрамян в кулуарах ежегодной конференции инвесторов «Ренессанс Капитал» в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 06:34
Футбол
Защитник Алексей Козлов покинул «Динамо»
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Первым в мире смартфоном с 64-Мп камерой может стать аппарат Realme
Бренд Realme, предлагающий довольно популярные смартфоны, готовит один из первых в мире аппаратов с 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 08:08
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс призналась, что у нее год не было отношений
Актриса и телеведущая Эвелина Блендас призналась, что у нее не было близости целый год.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Космос
10 вариантов будущего через тысячу лет
Технологическое будущее подразумевает не только развитие техники, но и буквальный сплав с ней.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский уволил еще троих губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
Обновлено в 08:27
Общество
Голикова опровергла информацию о сокращении бюджетных мест в вузах
Ранее газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования сообщила, что к 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом.
Обновлено в 08:11
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Экономика
Грузия приценивается к санкциям
Большинство грузинских экспертов уверены: минимизировать ущерб от уже введенных или возможных новых санкций РФ вряд ли удастся, они больно ударят по грузинским гражданам.
Обновлено вчера в 16:13
Футбол
Глушаков ищет работу через инстаграм
Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37