Политика
Анатолий Вассерман назвал призыв Ады Роговцевой изолироваться от россиян «разрушительным»Актуальные Новости 07:22
Неожиданный призыв украинской артистки Ады Роговцевой изолироваться от россиян прокомментировал известный публицист и ведущий Анатолий Вассерман. По личному убеждению журналиста, эта идея актрисы «разрушительна». Заявление Ады Роговцевой прозвучало в эфире одного из украинских телеканалов.
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Анатолий Вассерман назвал призыв Ады Роговцевой изолироваться от россиян «разрушительным»
Актуальные Новости07:22
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 18:25, Ашберн
Политика
Лавров резко ответил американским журналистам на вопрос об Асаде
Откровенной иронией ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о «преступлениях» президента Сирии Башара Асада в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.
Обновлено в 16:56
Спорт
Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования
Русский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования в американском Солт-Лейк-Сити, где проводится восьмой этап Кубка мира, сообщает "Советский спорт".
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CBC: в Канаде сошел с рельсов состав с неочищенной нефтью
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Муж Скабеевой промолчал полторы минуты в эфире украинского канала
Журналисты украинского телеканала «Прямий» («Прямой») Петр Залмаев и Тарас Березовец обратились за комментарием к ведущему ток-шоу «60 минут» на «России 1» Евгению Попову на тему того, собирается ли он защитить честь своей супруги и коллеги Ольги Скабеевой, которую в январе толкнули во время мероприятия Парламентской ассамблеи Совета Европы.
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В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
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Кино
Главную награду Берлинского кинофестиваля получил фильм «Синонимы»
Фильм «Синонимы» израильского режиссера Надава Лапида завоевал «Золотого медведя» — главную награду 69-го Берлинского кинофестиваля.
Обновлено в 16:08
Культура
Сергея Юрского вспомнят на Первом канале
День памяти Сергея Юрского объявлен на Первом канале 16 февраля 2019 года.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Экс-премьер заявил об интересе ФБР к растрате госкредитов на Украине
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что ФБР расследует, как использовались кредитные средства, выданные стране.
Обновлено в 17:41
Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение наказания за превышение скорости
Минтранс направил в МВД России отзыв с поддержкой установки штрафа в 500 рублей за превышение ограничения скорости движения на 10-20 километров в час.
Обновлено вчера в 11:16
Политика
Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелять
Президент Украины Петр Порошенко объяснил, почему Киев не может прекратить военные действия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:40
Происшествия
Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
В состав ВМС США вошёл корабль-невидимка
В состав военно-морских сил США официально вошёл корабль прибрежной зоны USS Tulsa (LCS-16), который оснащён технологией снижения заметности.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
В России модернизировали систему предупреждения о ракетном нападении
Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении, заявил первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.
Обновлено в 12:49
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Нант» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Нантом» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Обновлено в 16:05
Политика
Лавров заявил о желании ЕС улучшить отношения с РФ
Представители стран ЕС говорили о желании улучшить отношения с Россией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Мюнхене, где он принимал участие в конференции по безопасности.
Обновлено в 13:47
Происшествия
В Кривом Роге подожгли храм УПЦ
Неизвестные подожгли храм Украинской православной церкви в Кривом Роге и оставили на его стенах нацистские надписи, сообщает пресс-служба местной епархии.
Обновлено в 12:54
Единоборства
Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах
Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Донецкой области при разминировании боеприпасов погиб сапер
Один сапер погиб и трое полицейских получили ранения в результате взрыва при разминировании тайника с боеприпасами в Донецкой области Украины, сообщил в субботу глава Национальной полиции Сергей Князев.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви
Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90М
Опубликовано видео испытаний новейшего российского танка Т-90М.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Народная артистка Роговцева призвала украинцев к «изоляции» от россиян
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Полиция задержала 39 человек на демонстрации «желтых жилетов» в Париже
Обновлено 09 февраля в 15:51
Политика
Сестра Бориса Джонсона разделась в эфире Sky News
Журналистка и сестра Бориса Джонсона, который ранее занимал пост министра иностранных дел Великобритании, Рейчел разделась в прямом эфире телеканала Sky News.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Один человек пострадал в ДТП в центре Москвы
Обновлено в 17:48
Происшествия
Пять человек расстреляны в стриптиз-баре в Мексике
Как минимум пять человек убиты, еще столько же ранены во время нападения на стриптиз-бар в мексиканском курорте Канкун.
Обновлено в 17:58