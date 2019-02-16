Политика
Анатолий Вассерман назвал призыв Ады Роговцевой изолироваться от россиян «разрушительным»Актуальные Новости 07:22
Неожиданный призыв украинской артистки Ады Роговцевой изолироваться от россиян прокомментировал известный публицист и ведущий Анатолий Вассерман. По личному убеждению журналиста, эта идея актрисы «разрушительна». Заявление Ады Роговцевой прозвучало в эфире одного из украинских телеканалов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Анатолий Вассерман назвал призыв Ады Роговцевой изолироваться от россиян «разрушительным»
Актуальные Новости07:22
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 19:57, Вашингтон
Космос
Россия отправит на Луну технику для добычи полезных ископаемых
В период с 2031 по 2035 годы Россия планирует доставить на Луну многоразовый корабль для транспортировки грузов, тяжелый луноход для добычи полезных ископаемых и модули для базы, создаваемой на естественном спутнике Земли.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Появилось видео момента обрушения в университете в Петербурге
Телеканал НТВ опубликовал кадры, на которых запечатлен момент обрушения перекрытий в университете ИТМО в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 12:12
Спорт
Гараничева высмеяли за опоздание на гонку преследования
Русский биатлонист Евгений Гараничев опоздал на старт гонки преследования в американском Солт-Лейк-Сити, где проводится восьмой этап Кубка мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:04
Политика
Лавров резко ответил американским журналистам на вопрос об Асаде
Откровенной иронией ответил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вопрос о «преступлениях» президента Сирии Башара Асада в ходе Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.
Обновлено в 16:56
Политика
Муж Скабеевой промолчал полторы минуты в эфире украинского канала
Журналисты украинского телеканала «Прямий» («Прямой») Петр Залмаев и Тарас Березовец обратились за комментарием к ведущему ток-шоу «60 минут» на «России 1» Евгению Попову на тему того, собирается ли он защитить честь своей супруги и коллеги Ольги Скабеевой, которую в январе толкнули во время мероприятия Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Мать Децла Ирина Толмацкая рассказала о последнем разговоре с сыном
Мать известного рэпера Децла (настоящее имя - Кирилл Толмацкий) Ирина Толмацкая поделилась подробностями о последнем разговоре с сыном, который умер в ночь на 3 февраля после закрытого концерта в Ижевске от остановки сердца.
Обновлено в 12:12
Политика
На Украине назвали условие, при котором президента «выкинут из окна»
Министр иностранных дел Украины заявил, что украинского президента, который "решится вести дела с россиянами на условиях россиян" "просто выкинут из окна" Климкин заявил, что у него "нет опасений относительно изменений именно в сфере внешней политики" страны.
Обновлено в 18:38
Политика
Науэрт сняла кандидатуру на должность постпреда США при ООН
Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру на должность постоянного представителя Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций.
Обновлено в 19:54
Происшествия
В Кривом Роге подожгли и осквернили храм УПЦ МП
Храм канонической Украинской православной церкви в Кривом Роге подвергся нападению неизвестных.
Обновлено в 19:07
Происшествия
CBC: в Канаде сошел с рельсов состав с неочищенной нефтью
В канадской провинции Манитоба 37 цистерн с нефтью сошли с рельсов, сообщает CBC.
Обновлено в 17:57
Политика
Глава МИД Японии рассказал о скором визите Лаврова в Токио
Глава МИД РФ Сергей Лаврова по итогам переговоров с японским коллегой сообщил журналистам, что заместители глав МИД России и Японии Игорь Моргулов и Такэо Мори проведут консультации по теме мирного договора в ближайшие недели, а на 2 апреля запланирован раунд стратегического диалога на уровне первых заместителей.
Обновлено в 17:34
Финансы
Азаров заявил, что ФБР расследует растрату кредитов МВФ на Украине
Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что ФБР расследует растрату кредитных средств на Украине.
Обновлено в 18:27
Экономика
Немецкая газета рассказала о превращении России в «великую IT-державу»
Россия превращается в "великую IT-державу", поскольку российские IT-компании отличаются профессионализмом и инновационностью, однако пока что в стране отсутствует крупный глобальный игрок, к такому выводу приходит немецкая деловая газета Handelsblatt.
Обновлено в 19:15
Общество
Власти Амстердама хотят реформировать квартал Красных фонарей
«Жрицы любви» не должны быть туристической достопримечательностью города, считает мэр Амстердама Фемке Халсема.
Обновлено в 19:40
Происшествия
В мексиканском баре в перестрелке погибли пять человек
В баре в курортном городе Канкун в Мексике в результате стрельбы погибли пять человек, сообщает генпрокуратура штата Кинтана-Роо со ссылкой на свидетелей происшествия.
Обновлено в 19:49
Транспорт
В Госдуме захотели запретить россиянам без гаража покупать машины
В Госдуме обсуждается возможность запретить россиянам приобретать машины, если у них нет в собственности или аренде гаража или парковочного места.
Обновлено в 09:40
Политика
Жители Гаити попросили Россию о помощи после бунта против США
Гаитяне обратились к России с просьбой помочь разрешить кризис. В знак несогласия с политикой Вашингтона жители столицы сожгли флаг США.
Обновлено в 19:17
Происшествия
Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Участники шведской экспедиции на перевал Дятлова выдвинули наиболее вероятную версию гибели туристической группы в 1959 году.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Суд арестовал основателя компании Baring Vostok Майкла Калви
Басманный суд Москвы отправил под арест основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей банка "Восточный", передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 07:53
Политика
Ющенко назвал украинцев «растрепанной» нацией
Ранее экс-президент Украины заявлял о том, что происходящие в стране события являются для нее "большим испытанием", а также отмечал, что в этой связи украинцы "стали более консолидированы", чем пять-десять лет назад, и "стало больше единства".
Обновлено в 17:39
Армия и оружие
В России модернизировали систему предупреждения о ракетном нападении
Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении, заявил первый заместитель командующего Космическими войсками Воздушно-космических сил генерал-майор Игорь Морозов.
Обновлено в 12:49
Политика
Скабеева осмеяла изгнание украинской журналистки
Обновлено в 02:53
Единоборства
Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся из-за удара в пах
Поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова и американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 215 признали несостоявшимся, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Лионе «желтые жилеты» напали на полицейский автомобиль
Обновлено в 17:42
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Нант» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Нантом» в матче 25-го тура французской Лиги 1.
Обновлено в 16:05
Политика
Сестра Бориса Джонсона разделась в эфире Sky News
Журналистка и сестра Бориса Джонсона, который ранее занимал пост министра иностранных дел Великобритании, Рейчел разделась в прямом эфире телеканала Sky News.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новейшего танка Т-90М
Опубликовано видео испытаний новейшего российского танка Т-90М.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
В Сети раскритиковали народную артистку СССР за критику россиян
Российские интернет-пользователи ополчились против украинской актрисы Ады Роговцевой после ее предложения украинцам изолироваться от россиян.
Обновлено в 03:04
Политика
Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США
Президент США Дональд Трамп собирается 15 февраля ввести режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе с Мексикой.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
Аллигатор постучался в дверь дома в США
Обновлено в 17:51