Политика

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАККоммерсантъ 12:05

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК). Соответствующее решение было принято на заседании совета, который состоялся 8 мая, говорится в сообщении пресс-службы ОАК.
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Сердюков назначен председателем совета директоров ОАК

RT на русском11:32

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

РБК12:12

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Коммерсантъ12:05

Сердюков возглавил совет директоров ОАК

РИА Новости12:00

Экс-глава Минобороны Сердюков возглавил совет директоров ОАК

ТАСС12:28

Экс-глава Минобороны РФ Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Интерфакс11:29

Новым главой совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации стал Анатолий Сердюков

Эхо Москвы12:00
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Политика

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Нефтяные танкеры Саудовской Аравии подверглись диверсии в водах ОАЭ

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Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
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Названы самые угоняемые автомобили в России

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Кино

Умерла голливудская актриса Дорис Дэй

Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
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Политика

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Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Политика

Китай ответил США в торговой войне

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Происшествия

СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани

В Краснодарском крае следователи проводят проверку по факту дорожного конфликта, одной из участниц которого предположительно стала судья Динского районного суда.
Обновлено в 09:39
Политика

В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко

С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
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Авто

Китайцы по кусочкам скупают акции Daimler

Еще один источник заявил, что китайцы уже начали скупать акции.
Обновлено в 12:00
Авто

У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки

Кстати, кроссовер Opel Grandland X станет одной из первых моделей (наряду с коммерческими фургонами Vivaro и Zafira Life), которые приедут в Россию в конце 2019 года в рамках официального возвращения немецкой марки в нашу стану.
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Политика

Филарет заявил о «разделении» церкви на Украине

Лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» на Украине Филарет Денисенко рассказал, что из-за редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко церковь «разделилась».
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В Ярославле эвакуируют вокзалы и ТЦ из-за сообщений о минировании

Обновлено в 09:41
Футбол

«Реал» объявит о трансфере Азара после 29 мая

О переходе официально будет объявлено после 29 мая. В этот день «Челси» завершит сезон финальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом» в Баку.
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Армия и оружие

На Украине рассказали о тайной морской операции против России

Бывший командующий операцией Объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев в интервью украинскому телеканалу ТСН рассказал о случае, когда в Азовском море корабли ВМС Украины подходили на полторы мили к российскому порту.
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Энергетика

«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра

Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
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Экономика

В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока

Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
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Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
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Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%

Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.
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Футбол

Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
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Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России

Автомобиль стал дешевле на 286 000 – 456 000 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 07:23
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Анатолий Эдуардович Сердюков
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Российский государственный деятель, экономист. Руководитель Федеральной налоговой службы. Министр обороны Российской Федерации.
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