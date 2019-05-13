Политика
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАККоммерсантъ 12:05
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК). Соответствующее решение было принято на заседании совета, который состоялся 8 мая, говорится в сообщении пресс-службы ОАК.
Читать в источнике
Оценить557
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Политика
Порошенко рассчитывает на скорейшую инаугурацию Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко заинтересован в скорейшей инаугурации Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:11
Политика
Еврокомиссия: Зеленскому предстоит решить вопрос с долгами Украины
Напомним, по итогам второго тура выборов президента, состоявшегося 21 апреля, победителем признан Владимир Зеленский.
Обновлено в 08:18
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Москве бронемашина столкнулась с Opel
На юге Москвы бронированная военная машина столкнулась с гражданским Opel.
Обновлено в 08:44
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Автостраховщики составили рейтинг часто угоняемых автомобилей по итогам первого квартала 2019 года.
Обновлено в 06:13
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
Обновлено в 12:30
Кино
Умерла голливудская актриса Дорис Дэй
Актриса и певица Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет, передает агентство Associated Press со ссылкой на ее фонд по защите животных.
Обновлено в 11:29
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Политика
Китай ответил США в торговой войне
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Происшествия
СК проверит ролик о драке с участием федеральной судьи на Кубани
В Краснодарском крае следователи проводят проверку по факту дорожного конфликта, одной из участниц которого предположительно стала судья Динского районного суда.
Обновлено в 09:39
Политика
В Киеве начали расследование после жалобы судей на Порошенко
С просьбой начать расследование в отношении Порошенко судьи ОАСК обратились в Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований (ГБР) в апреле 2019 года.
Обновлено в 03:30
Авто
Китайцы по кусочкам скупают акции Daimler
Еще один источник заявил, что китайцы уже начали скупать акции.
Обновлено в 12:00
Авто
У Opel появился кроссовер с подзарядкой от розетки
Кстати, кроссовер Opel Grandland X станет одной из первых моделей (наряду с коммерческими фургонами Vivaro и Zafira Life), которые приедут в Россию в конце 2019 года в рамках официального возвращения немецкой марки в нашу стану.
Обновлено в 03:38
Политика
Филарет заявил о «разделении» церкви на Украине
Лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» на Украине Филарет Денисенко рассказал, что из-за редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко церковь «разделилась».
Обновлено в 07:51
Футбол
«Реал» объявит о трансфере Азара после 29 мая
О переходе официально будет объявлено после 29 мая. В этот день «Челси» завершит сезон финальным матчем Лиги Европы с «Арсеналом» в Баку.
Обновлено в 10:47
Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
На Украине рассказали о тайной морской операции против России
Бывший командующий операцией Объединенных сил (ООС) в Донбассе Сергей Наев в интервью украинскому телеканалу ТСН рассказал о случае, когда в Азовском море корабли ВМС Украины подходили на полторы мили к российскому порту.
Обновлено в 12:10
Энергетика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
Обновлено вчера в 14:59
Культура
Леонида Якубовича сделали персонажем культового файтинга Mortal Kombat
Ведущего шоу «Поле чудес» Леонида Якубовича сделали персонажем Mortal Kombat.
Обновлено в 10:17
Экономика
В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока
Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:33
Происшествия
Олимпийская чемпионка Гусева погибла в ДТП
Председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин заявил, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП.
Обновлено в 08:41
Экономика
Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» выросла до 46,4%
Ранее, 8 мая, "Севергрупп" увеличила свою долю в ритейле до 42,03%. Оферта на выкуп акций у миноритариев была направлена 30 апреля.
Обновлено в 07:37
Футбол
Роналду оскорбил защитника «Ромы» Флоренци
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду посмеялся над ростом защитника «Ромы» Алессандро Флоренци в ходе 36-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 06:33
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России
Автомобиль стал дешевле на 286 000 – 456 000 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 07:23