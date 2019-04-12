Политика
Анатолий Гриценко заочно арестованВести.Ru 10:10
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по обвинению в публичных призывах осуществлять теракты в России. Речь идет о двух высказываниях экс-министра.
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Экономика
Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга
Обновлено в 20:03
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Кино
Умер режиссёр-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 10:07
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома
В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома. Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.
Обновлено в 21:21
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»
Обновлено в 21:44
Общество
Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты
В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 19:58
Происшествия
В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП
Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Кино
В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Технологии
Компания «Детский мир» сменила логотип
Как сообщается на сайте компании, новый логотип появился, чтобы не отставать от мировых тенденций визуальной коммуникации.
Обновлено в 10:29
Футбол
Крылья Советов — Рубин 1:0
Сегодня одним матчем откроется 23-й тур российской Премьер-лиги. В Самаре «Крылья Советов» встретятся с «Рубином».
Обновлено в 10:39
Общество
Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы
Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Политика
В пятерку депутатов с самым большим доходом вошли только единороссы
Топ-5 депутатов Депутатом с самым высоким доходом снова стал единоросс Григорий Аникеев, следует из сведений о доходах депутатов за 2018 год, обнародованных в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 15:42
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прокомментировал переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено в 08:01
Космос
В «Роскосмосе» назвали возможные новые имена для корабля «Федерация»
В госкорпорации «Роскосмос» заявили, что новые российские космические корабли «Федерация» могут получить наименования в честь кораблей, построенных Петром Первым, — «Орёл», «Флаг» или «Аист».
Обновлено в 21:45
Футбол
6 лидеров «Барселоны» пропустят матч с «Уэской»
Обновлено в 13:45
Происшествия
В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски
Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Политика
Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 15:37
Футбол
«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину
Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59