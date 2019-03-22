Экономика

Анатолий Чубайс заявил, что миссия Роснано выполненаАргументы недели вчера в 11:04

Чубайс отметил, что на 2018 год получена рекордная чистая прибыль компании 5,6 млрд руб. "То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться", - подчеркнул глава Роснано.
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Анатолий Чубайс
То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
— Анатолий Чубайс, политикРИА Новости вчера в 09:26

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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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