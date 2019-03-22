Экономика
Анатолий Чубайс заявил, что миссия Роснано выполненаАргументы недели вчера в 11:04
Чубайс отметил, что на 2018 год получена рекордная чистая прибыль компании 5,6 млрд руб. "То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться", - подчеркнул глава Роснано.
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То, ради чего нас создали, наша миссия полностью выполнена и будет выполняться. Мы создаем предприятия, которые являются высоконаукоемкими.
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Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Происшествия
Вор с ножом напал на полицейского в Старом Осколе и погиб
В Старом Осколе Белгородской области мужчина с ножом напал на полицейского и был застрелен, сообщает RT.
Обновлено в 09:31
Общество
Семье затравленной за письмо Путину девочки предложили варианты жилья
«Несколько предложенных вариантов жилья женщине понравились, но она решила еще раз обдумать вопросы переезда, прежде чем принять окончательное решение», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:19
Происшествия
Ожесточённая схватка морского льва и акулы попала на видео
В заливе Сан-Франциско неподалёку от острова Алькатрас развернулась настоящая битва между морским львом и леопардовой акулой.
Обновлено в 04:30
Футбол
«Зенит» уступил «Аустрии» в товарищеском матче
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» без игроков национальных сборных в составе уступили венской «Аустрии» в товарищеском поединке.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Попавших в мазут белых лебедей спасли в Санкт-Петербурге
Обновлено в 14:42
Космос
Спутник «Глонасс» планируют запустить с «Плесецка» в середине мая
Обновлено вчера в 23:46
Футбол
Гол Классона принес сборной Швеции победу над Румынией
Обновлено в 15:01
Происшествия
В Мали при атаке убиты 110 человек
В результате атаки на деревню в Мали были убиты 110 человек.
Обновлено в 13:28
Наука
Тираннозавр Скотти стал самым крупным представителем вида
Канадские учёные сообщили, что найденный в 1991 году скелет тираннозавра рекса оказался самым крупным в мире.
Обновлено в 13:49
Игры
Quixel на GDC 2019 презентовала свой новый проект Rebirth
Видео было продемонстрировано в рамках выставки GDC 2019, где команда разработчиков Quixel показала новые возможности движка Unreal Engine.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Политика
Бойко не признал свой визит в Москву нарушением украинских законов
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что его визит в Москву и встреча с премьер-министром России Дмитрием Медведевым не нарушили украинских законов.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Обновлено в 08:50
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры Европейского союза (ЕС).
Обновлено в 10:56
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Политика
МВД оценило число участников митинга КПРФ в Москве
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ
Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:09
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Культура
Сериал «Сверхъестественное» закроют после 15 сезона
Дженсен Эклс, который играет старшего брата Дина Винчестера, заявил, что за 15 лет телесериал изменил его жизнь.
Обновлено в 05:56
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Политика
В Киеве завершился митинг националистов
Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Хоккей
Овечкин и другие игроки «Вашингтона» повторили «птичку» Кузнецова
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин повторил «птичку» соотечественника и одноклубника Евгения Кузнецова.
Обновлено в 14:30
Культура
После слушаний в Госдуме Шнуров призвал разогнать Минкульт
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров после слушаний в Госдуме предложил разогнать Министерство культуры.
Обновлено вчера в 07:41
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров
Предварительная стоимость новинки составит 1 млн рублей в эквиваленте, причем ее ожидают и в России, а выпуск кросс-купе могут наладить на предприятии в Тульской области.
Обновлено в 13:51
Спорт
Кузьмина стала первой в биатлонной гонке преследования в Холменколлене
Биатлонистка Анастасия Кузьмина одержала победу в гонке преследования в рамках заключительного этапа Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене.
Обновлено в 10:59