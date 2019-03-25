Ананидзе рассказал о состоянии после травмыГазета.Ru 11:11

Хавбек "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал о самочувствии после травмы, передает "Чемпионат.com". По словам игрока, повреждения несерьезные.

Ананидзе рассказал о состоянии после травмы

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