Футбол

Ананидзе рассказал о состоянии после травмыГазета.Ru 11:11

Ирландия — Грузия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Авива Стэдиум»
Хавбек "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал о самочувствии после травмы, передает "Чемпионат.com". По словам игрока, повреждения несерьезные.
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