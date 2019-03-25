Футбол
Ананидзе рассказал о состоянии после травмыГазета.Ru 11:11
Хавбек "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал о самочувствии после травмы, передает "Чемпионат.com". По словам игрока, повреждения несерьезные.
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Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Кино
Фильм «Балканский рубеж» возглавил российский прокат
Обновлено вчера в 20:52
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
Обновлено в 15:01
Общество
Учительницу из Барнаула уволили за фото в купальнике
Учительница барнаульской школы подверглась травле, после того как в сети появились ее фотографии в купальнике.
Обновлено в 07:30
Политика
Глава ЛНР назвал условие установления мира в Донбассе
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе прямой линии с населением подконтрольных Киеву районов области назвал условие прекращения конфликта.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Почти сотня российских военнослужащих, которые накануне прибыли в Венесуэлу, будут обслуживать российскую военную технику в этой стране и учить венесуэльских военных обращаться с ней.
Обновлено в 05:12
Политика
Верховный суд вернул иск КПРФ с жалобой на действия Центризбиркома
Заявление коммунистов отклонили после того, как Мещанский суд признал незаконным требование КПРФ передать документ бывшему кандидату в президенты без очереди.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Технологии
Uber уличили в слежке за конкурентами
Компания Uber тайно использовала шпионскую программу, чтобы отслеживать автомобили конкурентов в реальном времени и переманивать водителей на свой сервис.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Участница «Дома-2» обвинила Андрея Малахова в избиении
Обновлено в 05:52
Наука
В Китае нашли тысячи неизвестных науке окаменелостей животных
Китайские ученые из Северо-Западного университета Китая опубликовали исследование, в котором рассказали, что во время последних археологических раскопок им удалось обнаружить тысячи окаменелостей животных возрастом около 518 миллионов лет.
Обновлено в 07:08
Спорт
Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Кировчанка оставила без присмотра пятерых детей в закрытой квартире
В ночь с четверга на пятницу по телефону 02 поступило сообщение о том, что в квартире на улице Монтажников в Кирове без присмотра взрослых находятся малолетние дети, [полицейскими] были обнаружены пятеро детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, которые находились одни.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В центре Махачкалы произошел пожар
Пожар произошел на территории одного из рынков в центре Махачкалы, сообщается на официальном сайте регионального МЧС.
Обновлено в 14:40
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Политика
СМИ узнали о планах Порошенко в случае проигрыша на выборах
Действующий президент Украины Пётр Порошенко переименует партию и сделает ставку на парламентские выборы в случае проигрыша на президентских.
Обновлено в 14:22
Футбол
«Реал» предложит за Мбаппе 280 миллионов евро
По информации издания, в ближайшие недели "королевский" клуб предложит за 20-летнего нападающего парижан 280 миллионов евро.
Обновлено в 08:50
Политика
Албания отменит визы для россиян
Уточняется, что безвизовый режим будет распространяться на тех граждан, которые имеют действительные заграничные паспорта, а также отправляются в Албанию в туристических целях.
Обновлено в 09:50
Политика
В Киеве предложили новый формат обмена пленными с Россией
В Киеве предложили произвести обмен пленными в Донбассе и обменяться заключенными с Россией.
Обновлено в 10:49
Общество
В Минске задержали праздновавших День Воли оппозиционеров
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Петербурге ребенок провалился под лед Невы и погиб
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, напротив дома № 131 по проспекту Обуховской обороны под лед Невы провалился ребенок.
Обновлено в 11:19
Футбол
Бывший футболист «Ливерпуля» Макаллистер подвергся нападению в Лидсе
Бывший полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Шотландии Гари Макаллистер был избит в Лидсе.
Обновлено в 09:48
Экономика
Минфин предложил повысить минимальную цену на шампанское
Минфин предложил повысить минимальную розничную цену на шампанское до 207 рублей за 0,75 литра с текущих 164 рублей, говорится в проекте ведомства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 08:08
Армия и оружие
Украинская полиция отказывается от автоматов Калашникова
Большинство украинских полицейских хочет отказаться от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Армия и оружие
Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ
Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 12:30
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07