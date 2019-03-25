Футбол

Ананидзе рассказал о состоянии после травмыГазета.Ru 11:11

Ирландия — Грузия
завтра
в 15:45
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «Авива Стэдиум»
Хавбек "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал о самочувствии после травмы, передает "Чемпионат.com". По словам игрока, повреждения несерьезные.
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Ананидзе пропустит матч сборной Грузии против ирландцев

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Джано — о травме: ничего серьёзного, колено зажалось, чуть припухло

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Ананидзе получил травму и не сыграет с Ирландией

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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек на севере Китая

Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия утром в уезде Кайлу. В результате стрельбы погибли пять человек, говорится в заявлении.
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На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия

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На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России»

Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.
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Политика

Суд отменил решение КПРФ о передаче Грудинину мандата депутата

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Автоспорт

Даниил Квят: трасса в Бахрейне станет хорошим тестом для Toro Rosso

Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлением от трассы "Сахир" в Бахрейне, где пройдет второй этап соревнований.
Обновлено в 11:36
Политика

Эксперт прокомментировал заявление генсека НАТО о Грузии

Председатель президиума «Офицеров России» Герой России Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса.
Обновлено в 11:41
Общество

Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон

Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Происшествия

Неизвестные взорвали военную базу США в Японии

Известно, что взрыв на военной базе США произошел рядом со зданием, которое находится в пользовании Минобороны Японии.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес

Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию

Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Культура

Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста

Обновлено в 09:57
Политика

Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:34
Энергетика

Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Общество

Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине

По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Хоккей

Матч «Толпар» — «Авто» стал самым продолжительным в истории МХЛ

Обновлено в 13:29
Политика

Белый дом: выводы по докладу Мюллера полностью оправдывают Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировала публикацию выводов минюста США по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.
Обновлено вчера в 16:30
Авто

Компания Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар

Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар P80 / C. Указанное транспортное средство было разработано специалистами Ferrari Styling Centre под руководством главного дизайнера итальянской компании Флавио Манцони.
Обновлено в 12:08
Происшествия

В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Авто

АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4

Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Политика

Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие

Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»

Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10
Политика

Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке, в интервью телеканалу «1+1» объяснил свои слова о готовности встать перед президентом Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой

На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие

Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

Обновлено в 11:52
Финансы

Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисков

Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие

В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер

Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы

Обновлено в 11:43
Экономика

Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет

Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
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Авто

«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%

Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56
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Грузинский футболист, полузащитник московского «Спартака», выступающий на правах аренды за самарские «Крылья Советов». Игрок национальной сборной Грузии.
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