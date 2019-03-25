Футбол
Ананидзе рассказал о состоянии после травмыГазета.Ru 11:11
Хавбек "Крыльев Советов" и сборной Грузии Джано Ананидзе рассказал о самочувствии после травмы, передает "Чемпионат.com". По словам игрока, повреждения несерьезные.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:05, Ашберн
Происшествия
Мужчина застрелил пять человек на севере Китая
Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия утром в уезде Кайлу. В результате стрельбы погибли пять человек, говорится в заявлении.
Обновлено в 06:53
Космос
На «Союзе МС-09» обнаружены следы пыли от сверления отверстия
Обновлено в 04:24
Экономика
На 20% намерена поднять зарплату сотрудникам «Почта России»
Программ повышения зарплат стартует с 1 мая 2019 года, и затронет 17 регионов России с наиболее низкими зарплатами.
Обновлено в 06:58
Политика
Суд отменил решение КПРФ о передаче Грудинину мандата депутата
Мещанский суд Москвы признал незаконным решение президиума Центрального комитета (ЦК) КПРФ о передаче экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину мандата депутата Госдумы, принадлежавшего скончавшемуся Жоресу Алферову.
Обновлено 23 марта в 10:10
Автоспорт
Даниил Квят: трасса в Бахрейне станет хорошим тестом для Toro Rosso
Российский гонщик команды "Формулы-1" Toro Rosso Даниил Квят поделился впечатлением от трассы "Сахир" в Бахрейне, где пройдет второй этап соревнований.
Обновлено в 11:36
Политика
Эксперт прокомментировал заявление генсека НАТО о Грузии
Председатель президиума «Офицеров России» Герой России Сергей Липовой в беседе с Nation News прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса.
Обновлено в 11:41
Общество
Соловьёв прокомментировал попадание в «Рейтинг травли» медиаперсон
Российский журналист Владимир Соловьёв в беседе с RT прокомментировал «Рейтинг травли» среди медиаперсон, подготовленный по просьбе RT компанией «Крибрум».
Обновлено в 11:38
Происшествия
Неизвестные взорвали военную базу США в Японии
Известно, что взрыв на военной базе США произошел рядом со зданием, которое находится в пользовании Минобороны Японии.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено вчера в 13:50
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Политика
Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:34
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Политика
Экс-сотрудник СБУ рассказал о тайных тюрьмах на Украине
По словам Прозорова, одна из тайных тюрем, созданных украинскими силовиками, расположена на территории мариупольского аэродрома.
Обновлено в 06:02
Политика
Белый дом: выводы по докладу Мюллера полностью оправдывают Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в твиттере прокомментировала публикацию выводов минюста США по отчету спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о "вмешательстве России" в американские выборы.
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Компания Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар
Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар P80 / C. Указанное транспортное средство было разработано специалистами Ferrari Styling Centre под руководством главного дизайнера итальянской компании Флавио Манцони.
Обновлено в 12:08
Происшествия
В России вспоминают жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. В результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
Обновлено в 02:11
Авто
АвтоВАЗ вновь модернизирует внедорожник Lada 4x4
Компания АвтоВАЗ запланировала провести обновление текущего поколения Lada 4x4.
Обновлено в 04:26
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:15
Армия и оружие
Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»
Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10
Политика
Зеленский объяснил слова о готовности встать на колени перед Путиным
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский, лидирующий в предвыборной гонке, в интервью телеканалу «1+1» объяснил свои слова о готовности встать перед президентом Владимиром Путиным на колени.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Осужденный сотрудник службы безопасности Кадырова покончил с собой
На теле умершего в колонии бывшего сотрудника службы безопасности первого президента Чечни Ахмата Кадырова — Аюба Тунтуева — при судебно-медицинском исследовании не обнаружено следов побоев.
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Обновлено в 11:52
Финансы
Рубль вырос к доллару и евро в условиях снижения санкционных рисков
Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине в связи со снижением санкционных рисков после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, не нашедшего доказательств сговора президента Дональда Трампа с Россией в ходе президентской кампании 2016 года.
Обновлено в 03:35
Армия и оружие
В анапском технополисе «Эра» запустили суперкомпьютер
Запущен первый сегмент суперЭВМ с последующим многократным наращиванием вычислительных мощностей, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Обновлено в 11:43
Экономика
Минкультуры запретит артистам театров летать бизнес-классом за госсчет
Согласно одному из новых правил, предусматривающих пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, бизнес-классом смогут летать только народные артисты и художественные руководители, другие артисты будут летать только эконом-классом, передает РБК со ссылкой на подготовленный ведомством документ.
Обновлено в 08:18
Авто
«КамАЗ» за два месяца увеличил продажи грузовиков на 23%
Доля компании по итогам двух месяцев на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т, согласно собственным оценкам "КамАЗа", выросла и достигла 50% против 41% за январь-февраль 2018 года.
Обновлено в 04:56