Грузинский полузащитник Джано Ананидзе покинул московский "Спартак" и переходит в "Крылья Советов". Игрок проведет остаток сезона в Самаре по условиям арендного соглашения. Изначально планировавшийся переход в "Витесс" сорвался.

Происшествия Происшествия В Москве затопило Тушинский тоннель

Политика Политика Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может В Кремле заявили, что вопрос об интеграции России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.

Политика Политика ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.

Экономика Экономика Лукашенко предложил поставлять нефть в Белоруссию через страны Балтии Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству проработать вопрос об альтернативных поставках нефти в страну через прибалтийские порты.

Религия Религия Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу Русская православная церковь (РПЦ) пока не подавала заявку на передачу ей в пользование Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге после того, как распоряжение о порядке этой передачи 30 декабря утратило силу.

Политика Политика Лукашенко пригрозил России из-за налогового маневра Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять Белоруссию как союзника, если страны не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

Энергетика Энергетика Росстат: бензин в России в 2018 году подорожал на 9,4% Розничные цены на бензин в России в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017-м, следует из материалов Росстата.

Общество Общество Основатель Amazon Джефф Безос разводится с женой Основатель Amazon миллиардер Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой, Маккензи Безос.

Политика Политика Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.

Армия и оружие Армия и оружие Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".

Общество Общество Российским детям запретят приносить в школу еду из дома К дежурству в столовых, согласно новым правилам, смогут допускать только школьников старше 12 лет.

Спорт Спорт Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой Для сравнения, два других уже анонсированных смартфона с 48-мегапиксельными камерами — Honor V20 и Huawei Nova 4 — стоят 2999 и 3399 юаней, соответственно.

Политика Политика Томос об автокефалии вернулся на Украину Томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата.

Экономика Экономика В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.

Общество Общество Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»

Происшествия Происшествия Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.

Футбол Футбол Алекперов оказался основным акционером футбольного «Спартака» Собственники московского "Спартака" в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом.

Музыка Музыка Милонов раскритиковал Шнурова за мат Депутат Госдумы Виталий Милонов подверг резкой критике творчество Сергея Шнурова.

Космос Космос В Роскосмосе назвали причины переноса запуска лунных станций Перенос запуска автоматических станций «Луна-26» и «Луна-27» на года связан с необходимостью отработки технологии мягкой посадки аппарата на поверхность естественного спутника Земли, сообщили в Роскосмосе.

Происшествия Происшествия Аварийные работы в Тушинском тоннеле завершат к утру пятницы Мэр Москвы сообщил, что авария довольно серьезная, но восстановить движение планируется в ближайшее время Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал журналистам, что последствия протечки в Тушинском тоннеле планируется устранить к утру 11 января.

Общество Общество Студенты смогут получить две отсрочки от армии В настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, после получения отсрочки для учебы в бакалавриате не могут получить вторую отсрочку от армии для продолжения обучения в магистратуре.

Происшествия Происшествия Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании По данным местного портала Om1.ru, 7 января в полицию обратилась 40-летняя жительница Омска, работающая фельдшером на одной из подстанций скорой помощи.

Армия и оружие Армия и оружие В США объяснили «молчание» России про С-500 The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями.

Происшествия Происшествия В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.

Экономика Экономика За 2018 год сильнее всего подорожали яйца и сахар По официальным данным, потребительские цены в России выросли на 4,3%, что выше прогноза ЦБ.

Политика Политика Украина намерена продолжать проходы через Керченский пролив Украина продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море, заявил министр обороны страны Степан Полторак.

Происшествия Происшествия Мосгорсуд оставил в силе домашний арест фигуранток «Нового величия» Мосгорсуд оставил без изменений решение о продлении до середины марта домашнего ареста фигуранток дела "Новое величие" Анны Павликовой и Марии Дубовик, обвиняемых в экстремизме, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Экономика Экономика Новые тарифы ОСАГО начали действовать в стране С 9 января вступили в силу новые тарифы ОСАГО.