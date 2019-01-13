Полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе подписал арендное соглашение с «Крыльями Советов». Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.

Ананидзе перешёл из «Спартака» в «Крылья Советов» на правах аренды

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