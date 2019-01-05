Футбол
Ананидзе обратился к Самедову: «Легенда, спасибо тебе за всё»
Ананидзе обратился к Самедову: «Легенда, спасибо тебе за всё»Евро-футбол.ру10:27
Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе в инстаграме попрощался с партнёром по команде Александром Самедовым, который сегодня расторг контракт с клубом.
Евро-футбол.ру10:27
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Футбол
«Арсенал» разгромил «Блэкпул» в Кубке Англии, Уиллок оформил дубль
Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Блэкпулом» (3:0) в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии.
Обновлено в 15:04
Футбол
«Уэска», идущая последней, прервала беспроигрышную серию «Бетиса»
"Уэска" переиграла "Бетис" в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:1). Севильцы впервые проиграли после серии из 7 игр без поражений во всех турнирах.
Обновлено в 16:38
Футбол
«Лион» на выезде обыграл «Бурж Фут» в матче Кубка Франции
Добавим, что соперник Лиона по следующей стадии турнира станет известен позднее.
Обновлено в 17:43
Футбол
Сердар Таски стал игроком «Истанбула»
Обновлено в 13:34
Футбол
Санчес занял место Сульшера во время матча с «Редингом»
Обновлено в 14:14
Футбол
«Ювентус» передумал продавать Бенатиа в январе
Итальянская пресса сообщает, что "Ювентус" передумал продавать защитника Мехди Бенатиа в январе.
Обновлено в 08:24
Футбол
Диего Годин станет игроком «Интера»
Обновлено в 01:50
Футбол
Ройс назван лучшим игроком Германии в 2018 году
Обновлено в 06:30
Футбол
Росс Баркли: «Было удовольствием играть вместе с Фабрегасом»
Было удовольствием играть вместе с ним.
Обновлено в 13:28
Футбол
Рибери в жесткой форме ответил на критику за «золотой стейк»
Полузащитник "Баварии" Франк Рибери ответил на критику из-за визита в ресторан Нусрета Гекче и заказанный "Золотой стейк" стоимостью в 1200 евро.
Обновлено в 10:18
Футбол
Моуриньо отказался возглавить Бенфику
Португальский тренер, недавно уволенный из Манчестер Юнайтед, Жозе Моуриньо не согласился возглавлять Бенфику.
Обновлено в 13:18
Футбол
ЦСКА опубликовал видео с Акинфеевым в образе деда Владимирыча
Накануне ЦСКА опубликовал видео из архива с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким в образе шеф-повара ресторана «Ля Кони».
Обновлено в 08:20
Футбол
Исполняющим обязанности гендиректора «Анжи» стал Агарагимов
Исполняющим обязанности генерального директора махачкалинского футбольного клуба "Анжи" стал Абсалутдин Агарагимов, сообщает в субботу пресс-служба ФК.
Обновлено в 09:06
Футбол
Отец Романа Еременко: «Не хочу комментировать будущее своего сына»
Пусть они комментируют. Я здесь ничего говорить не буду. Со здоровьем у моего сына все в порядке.
Обновлено в 11:14
Футбол
Тренер «Челси»: «Точно знали, что рано или поздно Мората сможет преодолеть спад»
Карло Кудичини, помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, прокомментировал игру нападающего Альваро Мораты, который в сегодняшнем матче 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» оформил дубль.
Обновлено в 14:49