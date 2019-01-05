Футбол

Ананидзе обратился к Самедову: «Легенда, спасибо тебе за всё»
Евро-футбол.ру
10:27

Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе в инстаграме попрощался с партнёром по команде Александром Самедовым, который сегодня расторг контракт с клубом.
Евро-футбол.ру10:27

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Джано — Самедову: легенда, спасибо тебе за всё

Чемпионат17:20

5 лучших голов Самедова за «Спартак»

Матч ТВ16:15

«Тебя будет не хватать, легенда». Джикия и Джано поблагодарили ушедшего из «Спартака» Самедова

Sport24.ru15:42

Георгий Джикия – Самедову: Тебя будет не хватать, Легенда, но в жизни мы еще попылим

Советский спорт15:11

Джикия - Самедову: «Тебя будет не хватать, Легенда, но в жизни мы ещё попылим»

Евро-футбол.ру13:50

Джикия – Самедову: «Тебя будет не хватать, легенда»

Бомбардир.ру16:17

Ананидзе - Самедову: «Легенда, спасибо тебе за все»

Спорт-Экспресс10:10
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Футбол

«Арсенал» разгромил «Блэкпул» в Кубке Англии, Уиллок оформил дубль

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Блэкпулом» (3:0) в гостевом матче 1/32 финала Кубка Англии.
Обновлено в 15:04
Футбол

«Уэска», идущая последней, прервала беспроигрышную серию «Бетиса»

"Уэска" переиграла "Бетис" в матче 18-го тура чемпионата Испании (2:1). Севильцы впервые проиграли после серии из 7 игр без поражений во всех турнирах.
Обновлено в 16:38
Футбол

«Лион» на выезде обыграл «Бурж Фут» в матче Кубка Франции

Добавим, что соперник Лиона по следующей стадии турнира станет известен позднее.
Обновлено в 17:43
Футбол

Сердар Таски стал игроком «Истанбула»

Обновлено в 13:34
Футбол

Санчес занял место Сульшера во время матча с «Редингом»

Обновлено в 14:14
Футбол

«Ювентус» передумал продавать Бенатиа в январе

Итальянская пресса сообщает, что "Ювентус" передумал продавать защитника Мехди Бенатиа в январе.
Обновлено в 08:24
Футбол

Диего Годин станет игроком «Интера»

Обновлено в 01:50
Футбол

Ройс назван лучшим игроком Германии в 2018 году

Обновлено в 06:30
Футбол

Росс Баркли: «Было удовольствием играть вместе с Фабрегасом»

Было удовольствием играть вместе с ним.
Обновлено в 13:28
Футбол

Рибери в жесткой форме ответил на критику за «золотой стейк»

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери ответил на критику из-за визита в ресторан Нусрета Гекче и заказанный "Золотой стейк" стоимостью в 1200 евро.
Обновлено в 10:18
Футбол

Моуриньо отказался возглавить Бенфику

Португальский тренер, недавно уволенный из Манчестер Юнайтед, Жозе Моуриньо не согласился возглавлять Бенфику.
Обновлено в 13:18
Футбол

ЦСКА опубликовал видео с Акинфеевым в образе деда Владимирыча

Накануне ЦСКА опубликовал видео из архива с бывшим главным тренером команды Леонидом Слуцким в образе шеф-повара ресторана «Ля Кони».
Обновлено в 08:20
Футбол

Исполняющим обязанности гендиректора «Анжи» стал Агарагимов

Исполняющим обязанности генерального директора махачкалинского футбольного клуба "Анжи" стал Абсалутдин Агарагимов, сообщает в субботу пресс-служба ФК.
Обновлено в 09:06
Футбол

Отец Романа Еременко: «Не хочу комментировать будущее своего сына»

Пусть они комментируют. Я здесь ничего говорить не буду. Со здоровьем у моего сына все в порядке.
Обновлено в 11:14
Футбол

Тренер «Челси»: «Точно знали, что рано или поздно Мората сможет преодолеть спад»

Карло Кудичини, помощник главного тренера «Челси» Маурицио Сарри, прокомментировал игру нападающего Альваро Мораты, который в сегодняшнем матче 1/32 финала Кубка Англии против «Ноттингем Форест» оформил дубль.
Обновлено в 14:49
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака», бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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