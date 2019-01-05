Футбол

Ананидзе обратился к Самедову: «Легенда, спасибо тебе за всё»
Евро-футбол.ру
вчера в 10:27

Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе в инстаграме попрощался с партнёром по команде Александром Самедовым, который сегодня расторг контракт с клубом.
Евро-футбол.рувчера в 10:27

Подробнее о событии

Георгий Джикия – Самедову: Тебя будет не хватать, Легенда, но в жизни мы еще попылим

Советский спортвчера в 15:11

5 лучших голов Самедова за «Спартак»

Матч ТВвчера в 16:15

«Тебя будет не хватать, легенда». Джикия и Джано поблагодарили ушедшего из «Спартака» Самедова

Sport24.ruвчера в 15:42

Джано — Самедову: легенда, спасибо тебе за всё

Чемпионатвчера в 17:20

Джикия - Самедову: «Тебя будет не хватать, Легенда, но в жизни мы ещё попылим»

Евро-футбол.рувчера в 13:50

Джикия – Самедову: «Тебя будет не хватать, легенда»

Бомбардир.рувчера в 16:17

Ананидзе - Самедову: «Легенда, спасибо тебе за все»

Спорт-Экспрессвчера в 10:10
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Политика

Глава NASA отозвал приглашение Рогозину

Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джим Брайденстайн отозвал приглашение директору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину посетить США.
Обновлено в 01:43
Политика

Источник рассказал о последствиях отмены визита Рогозина в США

По словам источника в ракетно-космической отрасли, решение американской стороны об отмене визита главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в США может привести к выходу ведомства из переговоров об участи в создании окололунной станции Gateway, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:58
Политика

Варфоломей вручил украинской церкви томос об автокефалии

Обновлено в 03:47
Авто

ЦБ рассказал о планируемых изменениях в ОСАГО

Говоря о коэффициенте мощности, господин Табаков отметил, что изменения «произойдут, видимо, уже в 2021 году».
Обновлено в 03:17
Хоккей

Как сборная России выиграла бронзовые медали МЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею для игроков не старше 20 лет в матче за третье место молодёжного чемпионата мира победила национальную команду Швейцарии со счётом 5:2. Главными героями встречи стали оформивший хет-трик нападающий Кирилл Слепец и совершивший 34 спасения вратарь Пётр Кочетков.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Граната взорвалась в жилом доме в Мариуполе

По предварительным данным, в одной из квартир на третьем этаже взорвалась граната. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Обновлено вчера в 23:05
Хоккей

Российский флаг не попал в ролик по итогам молодежного ЧМ по хоккею

Обновлено в 02:28
Кино

Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

Лучшим актером года по версии организации стал Итан Хоук, сыгравший главную роль в фильме "Дневник пастыря" Пола Шредера, а лучшей актрисой кинокритики назвали Оливию Колман за роль в картине "Фаворитка".
Обновлено вчера в 20:59
Космос

Илон Маск рассказал о сроках первого запуска Dragon-2 к МКС

Как сообщил глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter, запуск к МКС нового пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме пройдёт в первых числах февраля Отметим, ранее говорилось, что Dragon-2 направят на Международную космическую станцию 17 января этого года.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия

Пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске увеличат выплаты

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение увеличить региональные выплаты пострадавшим при обрушении дома в Магнитогорске до 93 млн рублей.
Обновлено в 03:04
Происшествия

На Приобском месторождении нефти в ХМАО произошел пожар

Пожар произошел на Приобском месторождении нефти в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО).
Обновлено вчера в 14:25
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов

Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Происшествия

В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда

В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
Обновлено в 01:27
Политика

Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США

По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено вчера в 20:34
Общество

В России появится профессия судьи для беспилотных машин

В ближайшие 10 лет в России появится профессия судьи беспилотных автомобилей.
Обновлено в 03:03
Хоккей

Финляндия победила США в финале молодежного чемпионата мира по хоккею

Решающий матч завершился в Канаде со счетом 3:2. Россиянам досталась бронза.
Обновлено в 01:30
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской церкви

Вселенский патриарх Варфоломей в субботу в храме Святого Георгия в Стамбуле подписал томос об автокефалии новой церкви Украины.
Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве

Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде

В результате происшествия шесть человек погибли, около 50 пострадали.
Обновлено вчера в 23:43
Авто

Россияне смогут регистрировать машины в автосалонах

В России уже с 2019 году жители смогут регистрировать новые машины в автосалонах без посещения подразделений ГИБДД.
Обновлено в 03:48
Политика

В России внедрят новую систему контроля качества бензина

В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
Обновлено в 02:11
Политика

Абэ заявил о выгоде мирного договора Японии и России для США

Японский премьер Синдзо Абэ заявил, что мирный договор с Россией будет выгоден и Соединенным Штатам.
Обновлено вчера в 20:33
Общество

Отели Европы и США поразила «эпидемия клопов»

Обновлено в 03:30
Религия

6 января православные отметят Рождественский сочельник

Втянут в эту орбиту и Рождественский сочельник, а зря - хоть день и предваряет большой праздник Рождество Христово, но все-таки 6 января положен самый строгий пост.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

В Ингушетии проверяют сообщения о роддоме, где ребенку заклеили рот

Сотрудники полиции Ингушетии проверяют появившуюся в соцсетях информацию о том, что младенцу в республиканском перинатальном центре заклеили рот лейкопластырем, сообщили РИА Новости в региональном МВД.
Обновлено вчера в 14:59
Авто

Названы самые популярные дизельные автомобили в России

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые популярные дизельные автомобили в России.
Обновлено вчера в 12:55
Спорт

Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов

Обновлено вчера в 16:23
Хоккей

Романов и Денисенко попали в символическую сборную МЧМ-2019

Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок

"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Пираты захватили моряков у берегов Бенина

Обновлено вчера в 02:38
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака», бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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