Футбол
Ананидзе обратился к Самедову: «Легенда, спасибо тебе за всё»
Ананидзе обратился к Самедову: «Легенда, спасибо тебе за всё»Евро-футбол.рувчера в 10:27
Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе в инстаграме попрощался с партнёром по команде Александром Самедовым, который сегодня расторг контракт с клубом.
Евро-футбол.рувчера в 10:27
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Георгий Джикия – Самедову: Тебя будет не хватать, Легенда, но в жизни мы еще попылим
Советский спортвчера в 15:11
Джикия - Самедову: «Тебя будет не хватать, Легенда, но в жизни мы ещё попылим»
Евро-футбол.рувчера в 13:50
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Политика
В NASA объяснили отмену приглашения Рогозина
Глава NASA Джим Брайденстайн объяснил отказ в приглашении посетить США своему коллеге, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.
Обновлено в 01:50
Авто
В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО
Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 01:29
Политика
Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США
По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено вчера в 20:34
Хоккей
Российские хоккеисты выиграли бронзу МЧМ
Обновлено вчера в 18:31
Космос
Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля
Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО потушен
Обновлено вчера в 23:27
Кино
Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
Обновлено вчера в 20:59
Происшествия
Власти увеличат выплаты пострадавшим в Магнитогорске
Представители правительства Челябинской области сообщили о повышении выплат пострадавшим при обрушении части жилого дома в Магнитогорске, передает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Политика
В Стамбуле готовятся к передаче Украине томоса об автокефалии
В храме Святого Георгия в Стамбуле проходит торжественное богослужение — оно предваряет собой церемонию передачи томоса об автокефалии новой раскольнической церкви Украины.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места массовой драки студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ).
Обновлено вчера в 13:56
Общество
В России появится новая профессия
Профессия судьи беспилотных автомобилей, или комиссара по регулированию аварийных ситуаций с беспилотниками появится в России в ближайшие 10 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ "Автонет".
Обновлено в 02:07
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде
В результате происшествия шесть человек погибли, около 50 пострадали.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено вчера в 05:54
Хоккей
Финляндия победила США в финале молодежного чемпионата мира по хоккею
Решающий матч завершился в Канаде со счетом 3:2. Россиянам досталась бронза.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда
В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
Обновлено в 01:27
Политика
Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией принесет пользу региональной безопасности, следовательно, станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Спикер парламента Венесуэлы назвал Мадуро узурпатором
Глава конгресса Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал вступление главы государства Николаса Мадуро на новый президентский срок, назначенное на 10 января, узурпацией власти в стране.
Обновлено в 01:58
Общество
Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США
Обновлено вчера в 20:12
Общество
В России внедрят новую систему контроля качества бензина
В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок
"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:30
Общество
Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян
Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено вчера в 09:22
Спорт
Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии
Обновлено вчера в 15:18
Хоккей
Романов и Денисенко попали в символическую сборную МЧМ-2019
По итогам МЧМ-2019 стала известна символическая сборная турнира.
Обновлено вчера в 22:53
Общество
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Если же застройщик выполнил все требования Градостроительного кодекса, то администрация сама направит в Росреестр заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства или садовый жилой дом в течение семи рабочих дней с момента поступления уведомления.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
Париж в огне: 50 тысяч «желтых жилетов» штурмуют Францию
Обновлено в 01:10
Политика
NASA отменило визит Рогозина в США
«NASA проинформировало российское космическое агентство «Роскосмос», что предложенный визит генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который запланирован на февраль 2019 года, придётся отложить», — сообщила Пауэрс.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
США попали в рейтинг самых опасных для женщин стран мира
В тройке лидеров оказались Сирия, Афганистан и Индия. Ранее СМИ признали США самой опасной страной для родов в развитом мире.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 10:22