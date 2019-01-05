Футбол

Ананидзе обратился к Самедову: «Легенда, спасибо тебе за всё»
Евро-футбол.ру
вчера в 10:27

Полузащитник "Спартака" Жано Ананидзе в инстаграме попрощался с партнёром по команде Александром Самедовым, который сегодня расторг контракт с клубом.
Евро-футбол.рувчера в 10:27

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Джано — Самедову: легенда, спасибо тебе за всё

Чемпионатвчера в 17:20

5 лучших голов Самедова за «Спартак»

Матч ТВвчера в 16:15

Георгий Джикия – Самедову: Тебя будет не хватать, Легенда, но в жизни мы еще попылим

Советский спортвчера в 15:11

«Тебя будет не хватать, легенда». Джикия и Джано поблагодарили ушедшего из «Спартака» Самедова

Sport24.ruвчера в 15:42

Джикия - Самедову: «Тебя будет не хватать, Легенда, но в жизни мы ещё попылим»

Евро-футбол.рувчера в 13:50

Джикия – Самедову: «Тебя будет не хватать, легенда»

Бомбардир.рувчера в 16:17

Ананидзе - Самедову: «Легенда, спасибо тебе за все»

Спорт-Экспрессвчера в 10:10
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Политика

В NASA объяснили отмену приглашения Рогозина

Глава NASA Джим Брайденстайн объяснил отказ в приглашении посетить США своему коллеге, главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.
Обновлено в 01:50
Авто

В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО

Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Мариуполе прогремел взрыв в жилом доме

Обновлено в 01:29
Политика

Сенаторы признали Украину неуправляемой проблемой для США

По мнению конгрессменов, Украина является «неуправляемой проблемой» для Соединенных Штатов и Евросоюза, поскольку в стране растет уровень агрессии и число радикально настроенных граждан.
Обновлено вчера в 20:34
Хоккей

Российские хоккеисты выиграли бронзу МЧМ

Обновлено вчера в 18:31
Космос

Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля

Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия

Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО потушен

Обновлено вчера в 23:27
Кино

Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

Обновлено вчера в 20:59
Происшествия

Власти увеличат выплаты пострадавшим в Магнитогорске

Представители правительства Челябинской области сообщили о повышении выплат пострадавшим при обрушении части жилого дома в Магнитогорске, передает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Политика

В Стамбуле готовятся к передаче Украине томоса об автокефалии

В храме Святого Георгия в Стамбуле проходит торжественное богослужение — оно предваряет собой церемонию передачи томоса об автокефалии новой раскольнической церкви Украины.
Обновлено в 02:29
Происшествия

Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места массовой драки студентов Московского государственного строительного университета (МГСУ).
Обновлено вчера в 13:56
Общество

В России появится новая профессия

Профессия судьи беспилотных автомобилей, или комиссара по регулированию аварийных ситуаций с беспилотниками появится в России в ближайшие 10 лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ "Автонет".
Обновлено в 02:07
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Таиланде

В результате происшествия шесть человек погибли, около 50 пострадали.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено вчера в 05:54
Хоккей

Финляндия победила США в финале молодежного чемпионата мира по хоккею

Решающий матч завершился в Канаде со счетом 3:2. Россиянам досталась бронза.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В частично обрушенном доме в Магнитогорске снесут два подъезда

В жилом доме в Магнитогорске, часть которого обрушилась 31 декабря, снесут два подъезда, сообщается на сайте губернатора Челябинской области.
Обновлено в 01:27
Политика

Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора с Россией принесет пользу региональной безопасности, следовательно, станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 20:52
Политика

Спикер парламента Венесуэлы назвал Мадуро узурпатором

Глава конгресса Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал вступление главы государства Николаса Мадуро на новый президентский срок, назначенное на 10 января, узурпацией власти в стране.
Обновлено в 01:58
Общество

Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США

Обновлено вчера в 20:12
Общество

В России внедрят новую систему контроля качества бензина

В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие

На побережье моря Лаптевых решили построить военный городок

"В 2019 году в якутском поселке Тикси на побережье одноименной бухты моря Лаптевых будет образован военный городок Северного флота", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 21:30
Общество

Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян

Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено вчера в 09:22
Спорт

Норвежский лыжник объяснился за оскорбление российских спортсменов

Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии

Обновлено вчера в 15:18
Хоккей

Романов и Денисенко попали в символическую сборную МЧМ-2019

По итогам МЧМ-2019 стала известна символическая сборная турнира.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов

Если же застройщик выполнил все требования Градостроительного кодекса, то администрация сама направит в Росреестр заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на объект индивидуального жилищного строительства или садовый жилой дом в течение семи рабочих дней с момента поступления уведомления.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Париж в огне: 50 тысяч «желтых жилетов» штурмуют Францию

Обновлено в 01:10
Политика

NASA отменило визит Рогозина в США

«NASA проинформировало российское космическое агентство «Роскосмос», что предложенный визит генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который запланирован на февраль 2019 года, придётся отложить», — сообщила Пауэрс.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

США попали в рейтинг самых опасных для женщин стран мира

В тройке лидеров оказались Сирия, Афганистан и Индия. Ранее СМИ признали США самой опасной страной для родов в развитом мире.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве

Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 10:22
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Александр Самедов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского «Спартака», бывший игрок сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Чемпион России, обладатель Суперкубка России и трёхкратный обладатель Кубка России по футболу.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
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