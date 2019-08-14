Футбол
Ананидзе назвал лучшего футболиста «Спартака», с которым он игралSport24.ru 06:58
Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе рассказал о самом топовом футболисте красно-белых, с которым он выходил на поле.
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Политика
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения ещё по двум уголовным делам — о модернизации ТЭЦ и приобретении офиса, сообщил адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено в 07:07
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Новозеландский стрелок написал из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч, написал письмо в Россию.
Обновлено в 07:21
Политика
Аксёнов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что политика водной блокады полуострова была определена на Западе, а не в Киеве.
Обновлено в 06:16
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В офис НКО «Правовая инициатива» пришли с обыском
Пресс-секретарь некоммерческой организации (НКО) «Правовая инициатива» Ксения Бабич сообщила об обыске в московском офисе.
Обновлено в 05:53
Политика
В Кремле рассказали, как Путин выбирает новых губернаторов
Президент России Владимир Путин при выборе кандидатов на должность временно исполняющих обязанности губернатора регионов ориентируется в первую очередь на его послужной список и профессиональные качества.
Обновлено в 07:26
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Политика
Украина передала Нидерландам уголовное дело по крушению МН17
Обновлено в 07:04
Футбол
«Лион» купил экс-полузащитника «Арсенала» за € 25 млн
Условия сделки не разглашаются, однако, по информации Goal.com, сумма перехода составит € 25 млн.
Обновлено в 07:10
Религия
У православных христиан начинается Успенский пост
Обновлено вчера в 10:11
Экономика
Трамп объяснил решение по пошлинам против Китая
Американский лидер Дональд Трамп объяснил решение США отложить введение новых пошлин на ряд китайских товаров.
Обновлено вчера в 13:14
Политика
Песков не комментирует поездку Путина на мотоцикле без шлема
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не комментирует поездку российского лидера Владимира Путина на мотоцикле без шлема в Севастополе.
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Два ракетоносца Ту-160 перебазировались к границам США
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Политика
Украинского журналиста возмутило лояльное отношение к русским в Грузии
Украинский журналист и политолог Кирилл Сазонов не может найти объяснение хорошему отношению граждан Грузии к России и её жителям.
Обновлено в 05:08
Футбол
Василий Конов: «„Матч ТВ“ рассматривает возможность подачи иска из-за несоблюдения „Порту“ договора»
Журналист Василий Конов рассказал, что «Матч ТВ» может подать в суд на «Порту» из-за срыва трансляции матча Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Обновлено в 05:17
Политика
В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО
Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.
Обновлено в 06:58
Баскетбол
«Химки» объявили о переходе бывшего форварда «Голден Стэйт» Жеребко
Пресс-служба «Химок» объявила о подписании контракта со шведским форвардом Юнасом Жеребко.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике
Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
Футбол
«Реал» собирается отправить Йовича в аренду
По информации Marca, 21-летний сербский футболист не произвел впечатления на наставника команды Зинедина Зидана во время предсезонной подготовки, поэтому будет отправлен в аренду.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском возросло до 40 человек
Число пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части под Ачинском в Красноярском крае достигло 40 человек.
Обновлено в 02:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Политика
Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами
Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.
Обновлено в 05:11
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия
В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал
Обновлено в 04:22