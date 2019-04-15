Футбол
Ананидзе может стать игроком «Краснодара»Metaratings 10:42
Футболист «Спартака» Жано Ананидзе, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, летом может сменить клуб. Как утверждает «Чемпионат», в приобретении грузинского хавбека, который ранее отметился героическим поступком, заинтересован «Краснодар».
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В подмосковном Серпухове при пожаре погибли два ребенка
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Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
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Зеленский опубликовал агрессивное видеообращение к Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к своему оппоненту, действующему президенту Украины Петру Порошенко.
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