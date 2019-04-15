Футбол

Ананидзе может стать игроком «Краснодара»Metaratings 10:42

Футболист «Спартака» Жано Ананидзе, который выступает за «Крылья Советов» на правах аренды, летом может сменить клуб. Как утверждает «Чемпионат», в приобретении грузинского хавбека, который ранее отметился героическим поступком, заинтересован «Краснодар».
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«Чемпионат»: «Краснодар» может купить Джано

Бомбардир.ру11:15

СМИ: Ананидзе может летом перейти в «Краснодар»

Матч ТВ10:58

СМИ: Ананидзе вошёл в сферу интересов «Краснодара»

RT на русском10:55

СМИ: «Краснодар» летом может приобрести Джано

Советский спорт10:24

Джано летом может перейти в «Краснодар»

Чемпионат10:19

Агент Джано: «„Краснодар“ — отличный клуб, но контактов с ним у меня не было»

Sport24.ru12:01

«Краснодар» интересуется Жано

Sports.ru10:46
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