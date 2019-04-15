Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещаниеРоссийская газета 00:10

Напомним, процесс перехода от аналогового к цифровому телевещанию стартовал в феврале. Дебютный переход был в Тверской области еще 3 декабря. А 11 февраля присоединились семь регионов.

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещание

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