Общество

Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещаниеРоссийская газета 00:10

Напомним, процесс перехода от аналогового к цифровому телевещанию стартовал в феврале. Дебютный переход был в Тверской области еще 3 декабря. А 11 февраля присоединились семь регионов.
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В двух десятках регионов сегодня отключили аналоговое телевещание

Эхо Москвы02:04

В Амурском ОРТПЦ отключили аналоговое телевещание

Зейские Огни02:54

Москва и еще 19 регионов перешли на цифровое телевещание

РБКвчера в 18:43

В Мордовии выпустили более 500 сюжетов и статей о переходе на «цифру»

РИА Новости01:07

Приамурье перешло на цифровое телевидение

ТАССвчера в 22:26

20 регионов России переходят на цифровое телевидение

РЕН ТВвчера в 19:56

В двадцати регионах России отключают аналоговое телевидение. Среди них три уральских

URA.Ruвчера в 23:21
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Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Наука

Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта

Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
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Политика

Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР

Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
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Технологии

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
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Шоу-бизнес

Елена Захарова снималась в фильме на последнем месяце беременности

Актриса и не предполагала, что работать придется на последнем месяце беременности, но съемки фильма постоянно переносились.
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Экономика

«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США

Обновлено в 01:32
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
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Названы самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке РФ

В прошлом месяце россияне приобрели 92 912 кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала

Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Политика

Дональд Трамп собрал $40 млн на новую президентскую кампанию

Обновлено вчера в 23:30
Политика

Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде

Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Автобус с детьми перевернулся под Тулой

В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Экономика

Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ

Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Игры

Разработчики Beyond Good Evil 2 до сих пор не определились с направлением игры

Обновлено в 03:02
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области

В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Здоровье

О заболеваниях органов ЖКТ и болезнях в пожилом возрасте расскажут по «телефону здоровья»

Специалист расскажет о профилактике и лечении заболеваний органов пищеварения.
Обновлено в 01:36
Музыка

Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем

Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
Обновлено в 02:37
Общество

Благоустройство набережной реки Миасс в Челябинске начнут в этом году

Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Киркоров сводил детей в Эрмитаж

Ранее «Мойка78» писала о том, что Киркоров сводил детей на оперу «Золотой петушок» в Мариинском театре.
Обновлено вчера в 22:42
Общество

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Политика

Эксперт объяснил решение Германии подарить Украине грамоту Петра I

Эксперт объяснил, почему Берлин передал Киеву датированную 1708 годом грамоту Петра I. Накануне глава министерства культуры Украины Евгений Нищук рассказал о переданной Украине Германией датированной 1708 годом грамоте Петра I, которая была потеряна в период Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие

СМИ сообщили о слежке британского спецназа за Россией в Эстонии

Два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию около полугода назад, занимаются мониторингом «российской активности» на границах.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Недвижимость

В российских регионах дорожает вторичное жилье

В России дорожает вторичное жилье. Средняя стоимость квадратного метра за январь-март выросла на 3%, говорится в материалах Domofond.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

В двух городах Башкирии назначены новые главы администраций

В администрациях двух городов Башкирии произошли кадровые изменения.
Обновлено в 02:19
Здоровье

Врачи рекомендовали не лежать в горячей ванне больше пяти минут

Обновлено в 02:06
Авто

В России зарегистрировано почти 13 тысяч люксовых автомобилей

Ещё 1,5 тысячи приходится на Северо-Западный. В остальных округах зарегистрировано не более 5% от общего числа люксовых автомобилей в РФ.
Обновлено вчера в 11:11
Космос

Новый спутник «Глонасс-М» запустят с Плесецка 13 мая

Новый аппарат "заменит другой спутник, переработавший свой срок гарантированного активного существования", уточнили на предприятии.
Обновлено в 02:15
Происшествия

Вынесен приговор забайкальцу, силой напоившему жену уксусной кислотой

Обновлено в 01:22
Политика

Штаб Зеленского еще раз уточнил время и место для дебатов с Порошенко

В предвыборном штабе Владимира Зеленского уточнили, что их кандидат в президенты Украины по-прежнему готов встретиться на дебатах с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 12:37
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