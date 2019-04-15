Общество
Еще 20 регионов России перешли на цифровое вещаниеРоссийская газета 00:10
Напомним, процесс перехода от аналогового к цифровому телевещанию стартовал в феврале. Дебютный переход был в Тверской области еще 3 декабря. А 11 февраля присоединились семь регионов.
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Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Наука
Ученые опровергли распространенный миф о женщинах Древнего Египта
Распространенный миф о женщинах Древнего Египта опровергли ученые Альбертского университета в Канаде.
Обновлено в 02:57
Политика
Японский журналист назвал «сухой закон» одной из причин развала СССР
Введение "сухого закона" в Советском Союзе в 1985 году стало одной из причин распада страны, такое мнение в своей статье в газете Asahi Shimbun высказал японский журналист Мититака Хаттори.
Обновлено вчера в 20:06
Технологии
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Елена Захарова снималась в фильме на последнем месяце беременности
Актриса и не предполагала, что работать придется на последнем месяце беременности, но съемки фильма постоянно переносились.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика
«Русал» поможет построить завод алюминиевого проката в США
Обновлено в 01:32
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы на вторичном рынке РФ
В прошлом месяце россияне приобрели 92 912 кроссоверов и внедорожников с пробегом, что на 2% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
На Украине призвали создать ракеты, способные долететь до Урала
Украине нужны ракеты, способные долететь до Урала, заявил бывший заместитель начальника генерального штаба Украины генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.
Обновлено в 01:22
Политика
Дональд Трамп собрал $40 млн на новую президентскую кампанию
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Затылок Порошенко с надписью «конец» появился на билборде
Билборд в стиле предвыборной рекламы президента Украины Петра Порошенко появился в городе Черкассы.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Автобус с детьми перевернулся под Тулой
В Тульской области в районе села Волынцево перевернулся автобус с детьми, в результате аварии пострадала женщина-сопровождающий, передает местный интернет-портал "Тульские новости".
Обновлено вчера в 16:06
Экономика
Граждан России с низкой зарплатой могут освободить от уплаты НДФЛ
Граждан России могут освободить от уплаты подоходного налога. Однако такая мера коснётся только жителей страны с низкими доходами.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области
В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.
Обновлено в 01:10
Здоровье
О заболеваниях органов ЖКТ и болезнях в пожилом возрасте расскажут по «телефону здоровья»
Специалист расскажет о профилактике и лечении заболеваний органов пищеварения.
Обновлено в 01:36
Музыка
Путин поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем
Сегодня, 15 апреля, президент России Владимир Путин поздравил знаменитую эстрадную певицу Аллу Пугачёву с юбилеем.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Киркоров сводил детей в Эрмитаж
Ранее «Мойка78» писала о том, что Киркоров сводил детей на оперу «Золотой петушок» в Мариинском театре.
Обновлено вчера в 22:42
Общество
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Эксперт объяснил решение Германии подарить Украине грамоту Петра I
Эксперт объяснил, почему Берлин передал Киеву датированную 1708 годом грамоту Петра I. Накануне глава министерства культуры Украины Евгений Нищук рассказал о переданной Украине Германией датированной 1708 годом грамоте Петра I, которая была потеряна в период Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 09:27
Армия и оружие
СМИ сообщили о слежке британского спецназа за Россией в Эстонии
Два резервных батальона британского спецназа (SAS), которые были переброшены в Эстонию около полугода назад, занимаются мониторингом «российской активности» на границах.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Детские пособия, выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, будут переведены на карты национальной платежной системы «Мир».
Обновлено в 01:54
Недвижимость
В российских регионах дорожает вторичное жилье
В России дорожает вторичное жилье. Средняя стоимость квадратного метра за январь-март выросла на 3%, говорится в материалах Domofond.
Обновлено вчера в 21:29
Политика
В двух городах Башкирии назначены новые главы администраций
В администрациях двух городов Башкирии произошли кадровые изменения.
Обновлено в 02:19
Авто
В России зарегистрировано почти 13 тысяч люксовых автомобилей
Ещё 1,5 тысячи приходится на Северо-Западный. В остальных округах зарегистрировано не более 5% от общего числа люксовых автомобилей в РФ.
Обновлено вчера в 11:11
Космос
Новый спутник «Глонасс-М» запустят с Плесецка 13 мая
Новый аппарат "заменит другой спутник, переработавший свой срок гарантированного активного существования", уточнили на предприятии.
Обновлено в 02:15
Политика
Штаб Зеленского еще раз уточнил время и место для дебатов с Порошенко
В предвыборном штабе Владимира Зеленского уточнили, что их кандидат в президенты Украины по-прежнему готов встретиться на дебатах с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 12:37