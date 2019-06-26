Армия и оружие
Аналог американской летающей батареи АС-130 создадут в РоссииГазета.Ru 04:49
Уточняется, что АС-130 предназначены для оказания помощи сухопутным войскам на поле боя. Летающая батарея отличается от самолетов других моделей тем, что она обладает крупнокалиберной артиллерией. Ранее сообщалось, что "Калашников" показал беспилотник-камикадзе.
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с чего всё началось
Аналог американского самолета непосредственной поддержки сухопутных войск на поле боя AC-130 разрабатывается в России, уже разработан аванпроект на базе транспортника Ан-12 с пушками калибра 57 мм. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе на форуме "Армия-2019".ТАСС01:20
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