Политика
Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотикиRT на русском 07:38
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали анализы крови на предмет содержания алкоголя и наркотиков. Проведение экспертизы стало одним из условий, которые выдвинул Зеленский перед проведением дебатов с Порошенко, предшествующих второму туру выборов.
Читать в источнике
Оценить258
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 10:47, Ашберн
Интернет
Google Assistant получил крупное обновление
Команда разработчиков Google объявила о выпуске крупного обновления и расширения функциональных возможностей цифрового помощника Assistant, доступного для мобильных платформ Android и iOS.
Обновлено в 08:19
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.
Обновлено в 01:45
Авто
Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Volkswagen Passat
В Volkswagen отмечают, что по количеству выпущенных машин среди всех моделей марки Passat уступает только легендарному Golf, тираж которого за 45 лет существования составил 35 млн автомобилей.
Обновлено в 01:57
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.
Обновлено в 09:13
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приобстановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
48-летняя Анастасия Заворотнюк расцвела от материнства
Анастасия Заворотнюк, снова ставшая мамой пять месяцев назад, впервые после объявления о пополнении появилась на светском мероприятии.
Обновлено в 06:13
Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите
Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.
Обновлено в 09:51
Политика
Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Назван источник заражения гепатитом 150 онкобольных детей
Роспотребнадзор полагает, что заражение произошло от одного ребенка Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора нашли предполагаемый источник заражения гепатитом С 150 детей с онкологией, проходящих лечение в Амурской областной детской клинической больнице, сообщает "Ъ".
Обновлено в 04:21
Энергетика
Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти
Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:46
Общество
В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права
Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Происшествия
На базе морской авиации в США произошла стрельба
В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.
Обновлено в 09:42
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Здоровье
Запашный предложил Минздраву альтернативу блокировке антипрививочных сайтов
Первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева сообщила, что ведомство готовит пакет законопроектов, запрещающих распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода
Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.
Обновлено 03 апреля в 13:20
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока
В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.
Обновлено в 07:03
Политика
Путин на Арктическом форуме расскажет об уникальных экосистемах
Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Арктическом форуме уделит внимание вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктики, сохранения уникальных арктических экосистем, повышения качества жизни населения региона и укрепления в этих целях международного сотрудничества, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:08
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Авто
«Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название
Компания Ford зарегистрировала в Европейском Бюро по интеллектуальной собственности новое торговое название продукта — Mustang Mach-E.
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Технологии
Российские компании смогут торговать на AliExpress
У российских производителей появится новая возможность. Они смогут реализовывать свои товары на AliExpress.
Обновлено в 04:35
Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.
Обновлено в 05:39
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Происшествия
У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей
Никулинский суд Москвы изъял в пользу государства активы на 460 миллионов рублей, которые принадлежали близким полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс в день 50-летия пожелала всем счастья
Актриса Эвелина Бледанс поздравила саму себя с 50-летним юбилеем и пожелала - уже своим поклонникам - быть счастливыми.
Обновлено в 09:28
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52