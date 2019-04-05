Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотикиRT на русском 07:38

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Пётр Порошенко сдали анализы крови на предмет содержания алкоголя и наркотиков. Проведение экспертизы стало одним из условий, которые выдвинул Зеленский перед проведением дебатов с Порошенко, предшествующих второму туру выборов.

Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики

Интернет Google Assistant получил крупное обновление Команда разработчиков Google объявила о выпуске крупного обновления и расширения функциональных возможностей цифрового помощника Assistant, доступного для мобильных платформ Android и iOS.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Иваново» Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у коммерческого банка «Иваново», зарегистрированного в одноимённом городе.

Авто Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Volkswagen Passat В Volkswagen отмечают, что по количеству выпущенных машин среди всех моделей марки Passat уступает только легендарному Golf, тираж которого за 45 лет существования составил 35 млн автомобилей.

Недвижимость Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита Семьи с двумя и более детьми могут получить льготную ипотеку под 6 процентов на весь срок действия кредита.

Политика Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.

Шоу-бизнес 48-летняя Анастасия Заворотнюк расцвела от материнства Анастасия Заворотнюк, снова ставшая мамой пять месяцев назад, впервые после объявления о пополнении появилась на светском мероприятии.

Политика Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзите Россия выиграла спор с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) по транзиту украинских товаров.

Политика Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.

Происшествия Назван источник заражения гепатитом 150 онкобольных детей Роспотребнадзор полагает, что заражение произошло от одного ребенка Специалисты НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора нашли предполагаемый источник заражения гепатитом С 150 детей с онкологией, проходящих лечение в Амурской областной детской клинической больнице, сообщает "Ъ".

Энергетика Власти Белоруссии хотят поднять тариф на транзит российской нефти Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.

Общество В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.

Происшествия На базе морской авиации в США произошла стрельба В результате стрельбы на авиабазе в городе Вирджиния-Бич в штате Вирджиния ранен один человек.

Армия и оружие В Ливии остановили наступление Хафтара В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.

Здоровье Запашный предложил Минздраву альтернативу блокировке антипрививочных сайтов Первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева сообщила, что ведомство готовит пакет законопроектов, запрещающих распространение информации с призывами к отказу от вакцинации.

Происшествия Арест Кокорина и Мамаева продлен на полгода Сегодня прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого.

Шоу-бизнес Шарлиз Терон призналась, что уже 10 лет как одинока В число последних гипотетических бойфрендов Шарлиз Терон за последний год успели попасть Александр Скарсгард и Брэд Питт, но, похоже, сама актриса не придала никакого серьезного значения этим романам, даже если они имели место быть.

Политика Путин на Арктическом форуме расскажет об уникальных экосистемах Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Арктическом форуме уделит внимание вопросам обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктики, сохранения уникальных арктических экосистем, повышения качества жизни населения региона и укрепления в этих целях международного сотрудничества, рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

Наука Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.

Авто «Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название Компания Ford зарегистрировала в Европейском Бюро по интеллектуальной собственности новое торговое название продукта — Mustang Mach-E.

Общество Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету «Нептун» В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

Технологии Российские компании смогут торговать на AliExpress У российских производителей появится новая возможность. Они смогут реализовывать свои товары на AliExpress.

Энергетика Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано.

Политика Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.

Происшествия У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей Никулинский суд Москвы изъял в пользу государства активы на 460 миллионов рублей, которые принадлежали близким полковника Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Эвелина Бледанс в день 50-летия пожелала всем счастья Актриса Эвелина Бледанс поздравила саму себя с 50-летним юбилеем и пожелала - уже своим поклонникам - быть счастливыми.