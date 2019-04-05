Политика
Анализы Порошенко и Зеленского проверят на алкоголь и наркотикиГазета.Ru 06:40
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали кровь на анализы. Врачи проверяют, принимали ли политики наркотики или алкоголь перед дебатами.
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Не бойтесь, дебаты — это не страшно. Я за свою карьеру участвовал во множестве дебатов. Не ищите причин для отказа и не ставьте условий, никем не прикрывайтесь — это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты.
— Петр Порошенко, президент УкраиныНТВ 03:27
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