Политика

Анализы Порошенко и Зеленского проверят на алкоголь и наркотикиГазета.Ru 06:40

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали кровь на анализы. Врачи проверяют, принимали ли политики наркотики или алкоголь перед дебатами.
Читать в источнике
Петр Порошенко
Не бойтесь, дебаты — это не страшно. Я за свою карьеру участвовал во множестве дебатов. Не ищите причин для отказа и не ставьте условий, никем не прикрывайтесь — это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты.
— Петр Порошенко, президент УкраиныНТВ 03:27

Подробнее о событии

Анализы Порошенко и Зеленского проверят на алкоголь и наркотики

Газета.Ru06:40

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

РИА Новости07:19

Зеленский и Порошенко сдали анализы на алкоголь и наркотики

RT на русском07:38

Кандидаты в президенты Украины сдали анализы на наркотики и алкоголь

Российская газета03:25

Зеленский и Порошенко сдали анализ крови на алкоголь и наркотики

Известия09:25

Зеленский пообещал опубликовать результаты анализов на алкоголь и наркотики через три дня

ТАСС01:34

Зеленский приехал сдавать анализы на алкоголь и наркотики перед дебатами — видео

Life.ru01:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Армия и оружие

Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи

Обновлено в 13:44
Авто

В России открыт приём заказов на Tesla Model Y

Обновлено в 07:43
Происшествия

Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео

Обновлено в 12:45
Происшествия

Два снаряда времен войны нашли в петербургской квартире

Обновлено в 13:14
Космос

«Curiosity» показал, как выглядят солнечные затмения с Марса

Транзит по солнечному диску Фобоса, размер которого составляет около 23 километров, был пойман камерой «Curiosity» 26 марта 2019 года на 2359-й день его пребывания на Марсе, а менее крупного Деймоса диаметром 6,2 километра – 17 марта 2019 года на 2350 сол.
Обновлено вчера в 15:31
Энергетика

Нефтяники и правительство продлили соглашение о заморозке цен

Соглашение о заморозке цен на бензин между правительством и нефтяными компаниями подписано, оно будут действовать до июля.
Обновлено в 11:07
Политика

В штабе Порошенко призвали Зеленского сдать анализы «не понарошку»

Спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев заявил, что его оппонент Владимир Зеленский должен сдать медицинские анализы перед дебатами не понарошку, а всерьёз, с соблюдением медицинских протоколов.
Обновлено в 09:26
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Авто

VW Passat стал самым продаваемым автомобилем среднего класса в мире

Volkswagen Passat стал самым продаваемым автомобилем среднего класса в мире.
Обновлено вчера в 12:34
Футбол

«Барселона» намерена предложить новый контракт своему лидеру

Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Оксану Самойлову раскритиковали за избалованность дочери

Обновлено в 11:30
Политика

Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР

Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Энергетика

Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России

Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою

Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса действия «Тор-М2» успешно прошел все испытания, в том числе в реальных боевых условиях.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Экономика

НОВАТЭК заявил о планах занять до 20% мирового рынка СПГ

НОВАТЭК в ноябре 2018 года досрочно запустил на полную мощность — 16,5 млн т СПГ в год — свой первый завод «Ямал СПГ», не только став крупнейшим производителем СПГ в России, но и заняв около 5% мирового рынка сжиженного газа.
Обновлено в 11:39
Политика

Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов

Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку

Обновлено в 04:53
Интернет

Во «ВКонтакте» заработала сортировка комментариев

Переключатель появляется под записью в том случае, если она набирает более десятка комментариев.
Обновлено вчера в 13:05
Гаджеты

Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi

В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Кино

"Шазам!" и "Кладбище домашних животных" успешно стартовали на российских экранах

82% сборов пришлось на долю двух успешно стартовавших премьер. 60-61 млн рублей заработал в стартовый четверг кинокомикс «Шазам!».
Обновлено вчера в 18:58
Технологии

«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Политика

Трамп предложил «оштрафовать» Мексику на $500 млрд за наркотрафик

Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает идею ввести экономический штраф для Мексики на $500 млрд за наркотрафик в Соединенные Штаты.
Обновлено в 11:28
Музыка

Группа «Альянс» впервые показала снятый в 1987-м клип «На заре»

Клавишник популярной в перестройку группы "Альянс" и автор песни "На заре" Олег Парастаев 5 апреля опубликовал видеоклип на главный хит команды, снятый в 1987 году.
Обновлено в 12:11
Игры

Kotaku подтвердил, что следующая Assassin’s Creed будет о викингах

По словам Джейсона Шрайера, Kotaku получил информацию о скандинавском сеттинге следующей Assassin's Creed ещё несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:11
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом

Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.
Обновлено в 11:51
Здоровье

В России решают проблему качества школьного и дошкольного питания

На парламентский слушаниях в Государственной Думе РФ поднималась проблема «доступности, безопасности и качества школьного и дошкольного питания».
Обновлено в 11:33
Театры

Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации

В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное