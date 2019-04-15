Недвижимость

Аналитики заявили об окончании цикла повышения ипотечных ставокРБК 07:38

В марте 2019 года средняя ставка по ипотеке на новостройки составила 10,54%, а на вторичном рынке жилья — 10,66%. При отсутствии новых стрессов в экономике уже во втором полугодии 2019 года возможно снижение ставок до уровня 10% и ниже, выяснили эксперты.
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«Дом.рф» прогнозирует снижение средней ставки по ипотеке до 10% к концу года

Коммерсантъ08:19

Объем выдачи ипотечных кредитов увеличился в I квартале на 5%

Вести.Финанс08:12

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Эксперты: рост ставок по ипотеке в России остановился в марте 2019 года

ТАСС07:02

«ДОМ.РФ»: цикл повышения ипотечных ставок завершен

Банки.ру07:46
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:06, Ашберн
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