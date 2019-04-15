Недвижимость
Аналитики заявили об окончании цикла повышения ипотечных ставокРБК 07:38
В марте 2019 года средняя ставка по ипотеке на новостройки составила 10,54%, а на вторичном рынке жилья — 10,66%. При отсутствии новых стрессов в экономике уже во втором полугодии 2019 года возможно снижение ставок до уровня 10% и ниже, выяснили эксперты.
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Экономика
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Обновлено в 09:05
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Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
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Грузинский священник прервал импровизированное выступление лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова у монастыря Джвари в Мцхете.
Обновлено в 07:26
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Обновлено в 08:00
Происшествия
Лидера группы радикальных исламистов задержали в Севастополе
«Установлено, что уроженец Узбекистана, 1984 года рождения, являясь лидером группы радикальных исламистов, в одном из религиозных учреждений Севастополя проводил проповеди с использованием запрещенной литературы, в которых призывал к насильственным действиям в отношении граждан, не разделяющих его религиозных убеждений»,— сказано в сообщении пресс-службы.
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Авто
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Обновлено в 03:52
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В России отказались от видеофиксации техосмотра
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В Оренбургской области в лесу нашли мертвого крокодила
Полиция в Оренбургской области проводит проверку в связи с обнаружением мертвого крокодила недалеко от села Павло-Антоновка Тоцкого района.
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Ноутбук Honor MagicBook выходит в России
Компания Huawei объявила о старте российских продаж ноутбука Honor MagicBook, который был представлен еще год назад.
Обновлено в 10:27
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Россия может выплатить долг Совету Европы
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Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
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